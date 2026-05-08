Valve прокачала VAC в Counter-Strike 2: античит стал заметнее, а карта Cache - чище и честнее

Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, в котором одновременно занялась и техническими багами, и системой античита. Патч затронул карту Cache, игровые механики и, что особенно интересно сообществу, систему VAC, которая теперь в ряде случаев работает под новым обозначением VACNET.

На карте Cache разработчики устранили ряд критичных проблем: закрыли «дыры» в геометрии, упростили коллизии гранат и привели в порядок звуковые и физические материалы. Даже мелочь вроде замены оранжевой катушки у мешков с песком на белую показывает, что Valve продолжает полировать визуальную читаемость карты, а не просто «чинит баги ради галочки».

Но главное обсуждение в сообществе вызвало именно античит-часть. По данным датамайнеров, Valve переименовала VAC в VACNET и теперь в интерфейсе будет отображаться информация о том, что игрок был забанен за подозрительное поведение. Это выглядит как шаг в сторону большей прозрачности системы, хотя формально речь может идти и о внутренней переработке логики обнаружения читов.

Также обновление принесло ряд улучшений: новые музыкальные наборы NIGHTMODE II, исправления Viewmodel FOV, багов с картой Ancient и физикой ragdoll-моделей. В сумме это выглядит как типичный «пакетный» патч Valve — без громких заявлений, но с множеством точечных правок, которые в итоге заметно влияют на ощущение от игры.

Если сравнивать с прошлыми версиями Counter-Strike, видно, что Valve постепенно уходит от реакции «раз в полгода» к более постоянной полировке экосистемы. И хотя VAC всё ещё остаётся предметом споров в сообществе, обновление явно показывает: разработчики не собираются оставлять проблему читеров без внимания.