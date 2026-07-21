Valve сделала взрыв C4 ещё реалистичнее - после обновления в Counter-Strike 2 он тушит огонь и рассеивает дым

Valve выпустила новое обновление для Counter-Strike 2 размером около 1,5 ГБ, продолжив переработку механики C4. Главным нововведением стало то, что взрыв бомбы теперь взаимодействует с игровым окружением: он рассеивает дымовые завесы и тушит огонь от коктейля Молотова и зажигательной гранаты.

Это уже второй этап изменений системы взрыва. В обновлении от 8 июля разработчики отказались от прежней модели мгновенного урона, заменив её распространением взрывной волны от точки установки бомбы. При этом стены, укрытия и углы теперь частично блокируют воздействие взрыва, делая его поведение более предсказуемым и физически правдоподобным.

В свежем патче Valve также улучшила интерфейс: предварительный расчёт потенциального урона здоровью теперь отображается сразу после того, как становится слышен сигнал установленной бомбы. Помимо этого, разработчики обновили три карты из мастерской сообщества — Fachwerk, Boulder и Debris.

Последние изменения показывают, что Valve продолжает развивать одну из ключевых механик Counter-Strike 2, постепенно добавляя новые элементы взаимодействия между взрывом C4, гранатами и окружением. Это может заметно повлиять на тактические сценарии в концовках раундов.