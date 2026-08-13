ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.2 1 152 оценки

Valve спустя восемь месяцев получила статуэтку The Game Awards за победу Counter-Strike 2

IKarasik IKarasik

Valve наконец получила физическую статуэтку за победу Counter-Strike 2 на The Game Awards 2025 — спустя примерно восемь месяцев после самой церемонии.

Награждение прошло ещё 12 декабря 2025 года. Тогда Counter-Strike 2 победила в номинации «Лучшая киберспортивная игра», опередив других претендентов.

Однако, судя по всему, сама награда всё это время не находилась у разработчиков. Только сейчас официальный аккаунт Counter-Strike опубликовал фотографию статуэтки и поблагодарил организаторов The Game Awards.

Получается довольно необычная ситуация: CS2 получила награду ещё в декабре, а Valve смогла похвастаться самой статуэткой лишь в августе 2026-го.

Для Counter-Strike это уже не первая крупная награда за достижения в киберспорте, однако сама история с задержкой статуэтки выглядит весьма забавно. Возможно, разработчикам пришлось подождать дольше обычного, прежде чем заветный трофей наконец добрался до офиса Valve.

8
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

А за что им ее дали то??? За то что они не могут справиться с багами фермерами и читерами??? // Никита Крохмаль

6