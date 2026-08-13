Valve спустя восемь месяцев получила статуэтку The Game Awards за победу Counter-Strike 2

Valve наконец получила физическую статуэтку за победу Counter-Strike 2 на The Game Awards 2025 — спустя примерно восемь месяцев после самой церемонии.
Награждение прошло ещё 12 декабря 2025 года. Тогда Counter-Strike 2 победила в номинации «Лучшая киберспортивная игра», опередив других претендентов.
Однако, судя по всему, сама награда всё это время не находилась у разработчиков. Только сейчас официальный аккаунт Counter-Strike опубликовал фотографию статуэтки и поблагодарил организаторов The Game Awards.
Получается довольно необычная ситуация: CS2 получила награду ещё в декабре, а Valve смогла похвастаться самой статуэткой лишь в августе 2026-го.
Для Counter-Strike это уже не первая крупная награда за достижения в киберспорте, однако сама история с задержкой статуэтки выглядит весьма забавно. Возможно, разработчикам пришлось подождать дольше обычного, прежде чем заветный трофей наконец добрался до офиса Valve.
А за что им ее дали то??? За то что они не могут справиться с багами фермерами и читерами??? // Никита Крохмаль