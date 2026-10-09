Valve ускорила перезарядку AUG в Counter-Strike 2 и исправила ошибки на картах Rush в свежем обновлении

Valve выпустила небольшое обновление для Counter-Strike 2 от 9 октября. Патч затронул баланс оружия, звуковые эффекты и геометрию карт, а также принёс несколько технических исправлений. Размер загрузки составил около 539 МБ.

Главное изменение касается AUG: время перезарядки винтовки сократили на полсекунды. Такая корректировка может повлиять на поведение оружия в перестрелках, хотя сама по себе не означает масштабного пересмотра его баланса. Кроме того, разработчики добавили специальный значок для выброшенных наборов сапёра, чтобы их было проще заметить на карте.

Valve также исправила ошибку со звуковым событием при бесшумной перезарядке Desert Eagle. Ещё одно исправление касается просмотра демок: теперь не должны возникать гудящие фоновые звуки. Помимо этого, разработчики продолжили устранять проблемы с геометрией на картах режима Rush, обновили локализацию и внесли улучшения в стабильность игры.

Предыдущий небольшой патч для CS2 вышел 6 октября. Тогда Valve добавила кнопки управления загруженными картами из Мастерской, обновила локализованные элементы фотокниги питомцев и скорректировала параметры кэша шейдеров VK. Новое обновление продолжает серию точечных улучшений без крупных изменений игрового процесса.