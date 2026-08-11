Valve возвращает "Патруль" в CS2 - теперь игроки помогут обучать нейросеть VACNet искать читеров

Valve, похоже, начала тестировать обновлённую версию «Патруля» — системы, знакомой игрокам по CS:GO. Упоминания нового инструмента нашли в коде последнего обновления CS2.

Судя по найденным данным, Valve готовит отдельный портал CS2 Video Review, связанный с VACNet. Игроки с необходимыми разрешениями смогут просматривать записи матчей, оценивать подозрительные моменты и выносить вердикты либо пропускать спорные случаи.

При этом решение проверяющих пока не будет напрямую приводить к блокировке нарушителей. Главная задача системы — собрать данные для обучения VACNet, чтобы нейросеть в будущем точнее самостоятельно выявляла читеров.

Доступ к порталу сейчас закрыт для большинства пользователей. Valve также просит участников не записывать процесс проверки и не распространять материалы — вероятно, чтобы разработчики читов не смогли изучить принципы работы новой системы.

Если тестирование завершится успешно, CS2 может получить своего рода обновлённый «Патруль», но уже с упором не на ручную борьбу с читерами, а на обучение античит-системы.