Valve возвращает "Патруль" в CS2 - теперь игроки помогут обучать нейросеть VACNet искать читеров

Valve, похоже, начала тестировать обновлённую версию «Патруля» — системы, знакомой игрокам по CS:GO. Упоминания нового инструмента нашли в коде последнего обновления CS2.
Судя по найденным данным, Valve готовит отдельный портал CS2 Video Review, связанный с VACNet. Игроки с необходимыми разрешениями смогут просматривать записи матчей, оценивать подозрительные моменты и выносить вердикты либо пропускать спорные случаи.
При этом решение проверяющих пока не будет напрямую приводить к блокировке нарушителей. Главная задача системы — собрать данные для обучения VACNet, чтобы нейросеть в будущем точнее самостоятельно выявляла читеров.
Доступ к порталу сейчас закрыт для большинства пользователей. Valve также просит участников не записывать процесс проверки и не распространять материалы — вероятно, чтобы разработчики читов не смогли изучить принципы работы новой системы.
Если тестирование завершится успешно, CS2 может получить своего рода обновлённый «Патруль», но уже с упором не на ручную борьбу с читерами, а на обучение античит-системы.
Самое забавное что охота на ведьм уже скоро будет.
Хорошая новость, читерастов за борт.
Пока не будет в игре античита на манер Vanguard или Faceit AC ни один патруль не вывезет столько каток смотреть. Если только будут давать за верные вердикты скинчики или др призы, то норм. Но все равно читаков там куча. Особенно веселят актёры, которые сосут половину игры, а потом у них все летит в голову и клатчи берутся.
Отличная новость, по жопке читерам