Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2: изменения на Inferno и торговой площадке

В ночь на 5 марта Valve выпустила масштабное обновление для Counter-Strike 2, которое коснулось как одной из самых популярных карт, Inferno, так и системы торговли внутриигровыми предметами. Разработчики поработали над балансом, исправили ошибки и добавили новые удобные функции для игроков.

Изменения на карте Inferno

На A-сайте теперь закрыт проход к «Тюрьме», а балкон расширен, что упрощает контроль точки. Также исправлено небольшое окно рядом со вторым средним балконом, что должно сделать передвижение по карте более предсказуемым. Кроме того, разработчики устранили мелкие недочеты на картах Warden и Sanctum, улучшив общую визуальную и игровую стабильность.

Нововведения на торговой площадке

Теперь предметы, выставленные на продажу, остаются в инвентаре и могут использоваться в игре, однако пока они находятся в списке на продажу, их нельзя модифицировать или использовать для крафта. Пользователи получили возможность отменять объявления о продаже в любой момент.

Особенно полезной стала функция в Терминале, позволяющая устанавливать максимальную цену. Она позволяет торговцу оружием показывать только позиции до указанного порога, что делает торговлю более удобной и экономной для игроков.

Другие исправления

Малозаметное, но важное исправление - корректировка наклона анимации для бегущей курицы. Кроме того, обновлены некоторые скрипты, и общий список скриптов пополнен, что должно улучшить стабильность и взаимодействие с модами.