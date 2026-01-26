Valve забанила крупного коллекционера Counter-Strike с инвентарем на 200 тысяч долларов за использование ботов

Один из известных коллекционеров скинов в шутере от Valve лишился доступа к своему состоянию из-за блокировки аккаунта. Игрок под ником Zach получил перманентный бан, в результате чего его инвентарь стоимостью более 200 тысяч долларов оказался заморожен. Причиной наказания стало использование стороннего программного обеспечения для автоматизации игрового процесса.

Внимание сообщества привлек тот факт, что читы использовались не для получения преимущества в соревновательных матчах. Владелец аккаунта применял ботов для накрутки статистики и опыта, чтобы получить редкую медаль за службу красного уровня. Данная награда выдается за многократное достижение сорокового уровня престижа в течение года, что требует огромных временных затрат. Статистика профиля выглядела неправдоподобно и указывала на неестественное происхождение достижений. У игрока было зафиксировано более 770 тысяч убийств ножом и абсолютная точность при стрельбе из пистолета Desert Eagle, что практически невозможно для человека.

Последствия блокировки оказались катастрофическими для коллекции геймера, которая насчитывала более 33 тысяч предметов. Среди заблокированных вещей оказались полная коллекция ножей Fade, несколько экземпляров редчайшей винтовки M4A4 Howl, а также легендарные скины Dragon Lore, Medusa и Gungnir. Теперь владелец не сможет продать эти предметы или передать их на другие аккаунты, фактически потеряв вложенные средства навсегда. Сам пользователь пока не дал официальных комментариев, но продолжает заходить в Steam для запуска других игр, игнорируя критику в своем профиле.