Вас могут забанить в Counter-Strike 2 за игру на Windows 7

После неожиданного выхода Counter-Strike 2 на ПК, многие игроки ожидаемо столкнулись с ошибками. Пользователи активно сообщают о проблемах с производительностью в шутере и жалуются на обилие читеров в игре, но больше всего пострадали пользователи Windows 7. Как оказалось, игра автоматически выдает бан игрокам за использование этой операционной системы.
На форуме Steam и в сообществах Reddit появилось достаточное количество сообщений от игроков, которые заявляют о весьма странной блокировке в шутере. По словам пользователей, они получили бан в Counter-Strike 2 просто за запуск игры с Windows 7. Игра ошибочно посчитала, что они используют запрещенные программы, хотя в Counter-Strike: Global Offensive у них подобных проблем не было.
Как считают игроки, разработчики из Valve банально не позаботились о совместимости Counter-Strike 2 со старыми операционными системами. Технически игра без проблем работает на Windows 7, однако встроенные античит системы распознают это как мошенничество и мгновенно блокируют пользователей.
Игроки, получившие бан, уже обратились к создателям шутера, однако Valve до сих пор не выступила с официальным объяснением. Скорее всего, разработчики снимут блокировку с пользователей, однако ожидать добавления поддержки Windows 7 в Counter-Strike 2 не стоит. Согласно официальной статистике Steam, эту операционную систему использует всего лишь 1% пользователей.
Да надо стим сразу банить если в него с вин 7 заходят
Тоже так считаю. И если виндовс 11 без обновы последней -перманент сразу прилетает
С 1 января же будет официальный бан. Через лаунчер точно нельзя будет зайти, а вот в браузере ХЗ.
Они могут свою официальную статистику засунуть в широкий задний кармашек Гейба, откуда она и появилась на свет.
Лично я после стольких лет в Стиме просто начал постепенно переходить на пиратки. Вместо меня пускай теперь платят спонсоры, которых эта принудиловка устраивает. Начало 2024 года лично для меня ознаменуется полным переходом на сторону Джека Воробья.
Ну что тут еще сказать? Габен же еще зимой ясно и четко предупредил всех, что после 1 января 2024г. Стим перестанет работать на семерке и 8.1. На этих системах даже назойливая красная плашка с напоминанием висит в верхнем правом углу.
Лично для меня это и стало основным поводом перейти на десятку, попутно обновив железо.
И зачем ты опять на устаревшую ОС перешел? Сейчас 11 актуальна
11 пока что представляет из себя кусок кривого кода. Что ни обнова, так обязательно какой-нибудь фэйл под потоки слез и соплей. Десятка за прошедшее время хотя бы стала стабильна и отполирована.
Хочешь заниматься бета-тестом? Твое право, ну я пока посижу на стабильном продукте.
Как раз тоже поставил последнюю 10ку. 11 не внушает доверия.
Я хз откуда вы берете эти баги и прочее. Лично у меня 11 винда стоит на SSD и прекрасно работает. Разницы в производительности по сравнению с 10 не заметил. Неужели некоторым так нравится заниматься этой программной некрофилией, ставя себе неподдерживаемые обновлениями операционки без поддержки современного железа?
Правильно, пусть банят, хоть полоумных сектантов будет меньше.
Потому что так и есть.
Использовать более совершенную, быструю и стабильную ось - значит получать нечестное преимущество. Всё правильно их банят.
Win 7 современная система. Понял
Настолько тонко, что даже толсто :D
главное инвентарь заблочить чтоб продать ниче было нельзя, мошнявая стымосвалка вместе с гейбом очередной раз решили поднять чуть денех
Ну да, странно было бы добавлять совместимость с семёркой, когда у таких пользователей стим буквально красным горит и считает оставшиеся дни его работы на этой операционной системе.
Может пора перейти на более современные ОС а не сидеть на устаревшей во всех смыслах семерке? Скоро сам стим перестанет на ней работать и эти люди все равно будут сидеть на win7? Если да, то не надо потом плакаться что у вас проблемы и ничего не работает
Это просто адепты секты: «у меня и на семёрке все работает». Они привыкли сидеть на древних процессорах, потому что Win 7 не поддерживает intel kaby lake и выше, AMD Ryzen тоже не поддерживается. Только сидят и ноют как все плохо.
На другом ресурсе за такие высказывания меня записали в фашисты. Ой-вей
Да, есть же современные ОС: Альт, Astra Linux, РЕД ОС, РОСА, ОСнова
с козырей решил пойти ))))
Для многих задач w7 идеальная. В отличии от мусорной w10, которая подходит....прямо скажем, не подходит не для чего