Вас могут забанить в Counter-Strike 2 за игру на Windows 7 ©

После неожиданного выхода Counter-Strike 2 на ПК, многие игроки ожидаемо столкнулись с ошибками. Пользователи активно сообщают о проблемах с производительностью в шутере и жалуются на обилие читеров в игре, но больше всего пострадали пользователи Windows 7. Как оказалось, игра автоматически выдает бан игрокам за использование этой операционной системы.

На форуме Steam и в сообществах Reddit появилось достаточное количество сообщений от игроков, которые заявляют о весьма странной блокировке в шутере. По словам пользователей, они получили бан в Counter-Strike 2 просто за запуск игры с Windows 7. Игра ошибочно посчитала, что они используют запрещенные программы, хотя в Counter-Strike: Global Offensive у них подобных проблем не было.

Как считают игроки, разработчики из Valve банально не позаботились о совместимости Counter-Strike 2 со старыми операционными системами. Технически игра без проблем работает на Windows 7, однако встроенные античит системы распознают это как мошенничество и мгновенно блокируют пользователей.

Игроки, получившие бан, уже обратились к создателям шутера, однако Valve до сих пор не выступила с официальным объяснением. Скорее всего, разработчики снимут блокировку с пользователей, однако ожидать добавления поддержки Windows 7 в Counter-Strike 2 не стоит. Согласно официальной статистике Steam, эту операционную систему использует всего лишь 1% пользователей.