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Counter-Strike 2 28.09.2023
6.5 297 оценок

Вас могут забанить в Counter-Strike 2 за игру на Windows 7

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Gutsz
Новости

После неожиданного выхода Counter-Strike 2 на ПК, многие игроки ожидаемо столкнулись с ошибками. Пользователи активно сообщают о проблемах с производительностью в шутере и жалуются на обилие читеров в игре, но больше всего пострадали пользователи Windows 7. Как оказалось, игра автоматически выдает бан игрокам за использование этой операционной системы.

На форуме Steam и в сообществах Reddit появилось достаточное количество сообщений от игроков, которые заявляют о весьма странной блокировке в шутере. По словам пользователей, они получили бан в Counter-Strike 2 просто за запуск игры с Windows 7. Игра ошибочно посчитала, что они используют запрещенные программы, хотя в Counter-Strike: Global Offensive у них подобных проблем не было.

Как считают игроки, разработчики из Valve банально не позаботились о совместимости Counter-Strike 2 со старыми операционными системами. Технически игра без проблем работает на Windows 7, однако встроенные античит системы распознают это как мошенничество и мгновенно блокируют пользователей.

Игроки, получившие бан, уже обратились к создателям шутера, однако Valve до сих пор не выступила с официальным объяснением. Скорее всего, разработчики снимут блокировку с пользователей, однако ожидать добавления поддержки Windows 7 в Counter-Strike 2 не стоит. Согласно официальной статистике Steam, эту операционную систему использует всего лишь 1% пользователей.

2
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
caliskan

Да надо стим сразу банить если в него с вин 7 заходят

2
Geeksquirrel

Тоже так считаю. И если виндовс 11 без обновы последней -перманент сразу прилетает

0
Victor Dukoff

С 1 января же будет официальный бан. Через лаунчер точно нельзя будет зайти, а вот в браузере ХЗ.

0
KAJIbTEP

Они могут свою официальную статистику засунуть в широкий задний кармашек Гейба, откуда она и появилась на свет.
Лично я после стольких лет в Стиме просто начал постепенно переходить на пиратки. Вместо меня пускай теперь платят спонсоры, которых эта принудиловка устраивает. Начало 2024 года лично для меня ознаменуется полным переходом на сторону Джека Воробья.

2
Victor Dukoff

Ну что тут еще сказать? Габен же еще зимой ясно и четко предупредил всех, что после 1 января 2024г. Стим перестанет работать на семерке и 8.1. На этих системах даже назойливая красная плашка с напоминанием висит в верхнем правом углу.

Лично для меня это и стало основным поводом перейти на десятку, попутно обновив железо.

1
caliskan

И зачем ты опять на устаревшую ОС перешел? Сейчас 11 актуальна

4
Victor Dukoff caliskan

11 пока что представляет из себя кусок кривого кода. Что ни обнова, так обязательно какой-нибудь фэйл под потоки слез и соплей. Десятка за прошедшее время хотя бы стала стабильна и отполирована.

Хочешь заниматься бета-тестом? Твое право, ну я пока посижу на стабильном продукте.

-1
001fess

Как раз тоже поставил последнюю 10ку. 11 не внушает доверия.

-1
Евгений Кондратенко Victor Dukoff

Я хз откуда вы берете эти баги и прочее. Лично у меня 11 винда стоит на SSD и прекрасно работает. Разницы в производительности по сравнению с 10 не заметил. Неужели некоторым так нравится заниматься этой программной некрофилией, ставя себе неподдерживаемые обновлениями операционки без поддержки современного железа?

0
Миханик Шестеренкин

Правильно, пусть банят, хоть полоумных сектантов будет меньше.

1
Doomshfaft
игра без проблем работает на Windows 7, однако встроенные античит системы распознают это как мошенничество

Потому что так и есть.
Использовать более совершенную, быструю и стабильную ось - значит получать нечестное преимущество. Всё правильно их банят.

1
Евгений Кондратенко

Win 7 современная система. Понял

-2
KAJIbTEP

Настолько тонко, что даже толсто :D

0
Wolfenstein

главное инвентарь заблочить чтоб продать ниче было нельзя, мошнявая стымосвалка вместе с гейбом очередной раз решили поднять чуть денех

0
PuserG

Ну да, странно было бы добавлять совместимость с семёркой, когда у таких пользователей стим буквально красным горит и считает оставшиеся дни его работы на этой операционной системе.

0
Famiclone

Может пора перейти на более современные ОС а не сидеть на устаревшей во всех смыслах семерке? Скоро сам стим перестанет на ней работать и эти люди все равно будут сидеть на win7? Если да, то не надо потом плакаться что у вас проблемы и ничего не работает

-4
Евгений Кондратенко

Это просто адепты секты: «у меня и на семёрке все работает». Они привыкли сидеть на древних процессорах, потому что Win 7 не поддерживает intel kaby lake и выше, AMD Ryzen тоже не поддерживается. Только сидят и ноют как все плохо.

-5
Famiclone Евгений Кондратенко

На другом ресурсе за такие высказывания меня записали в фашисты. Ой-вей

0
PlatinumJack

Да, есть же современные ОС: Альт, Astra Linux, РЕД ОС, РОСА, ОСнова

2
M1notaur PlatinumJack

с козырей решил пойти ))))

1
Geeksquirrel

Для многих задач w7 идеальная. В отличии от мусорной w10, которая подходит....прямо скажем, не подходит не для чего

1