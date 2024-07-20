Virtus.Pro готовы встретиться с G2 в полуфинале EWC 2024 по CS2

До финала Esports World Cup 2024 по CS2 нас отделяет всего один игровой день, который наверняка станет самым жарким. Во вчерашнем противостоянии Virtus.Pro против Vitality, как вы могли уже догадаться, победителем вышла российская команда. Теперь же они встретятся с составом G2, находящимся на пике своих умений. Кроме того, в матче NAVI против FAZE победу одержали первые. Как думаете, увидим ли мы в финале Virtus.Pro vs NAVI?

Сегодня нас ждет всего две игры:

17:45 - Virtus.Pro против G2

21:00 - NAVI против MOUZ

Напомним, что команды сражаются за призовой фонд Esports World Cup 2024 в размере 1.000.000 долларов. Кто заберет большую часть, узнаем совсем скоро.