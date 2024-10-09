Virtus.pro отправили Astralis домой в рамках IEM Rio 2024 по CS2

Российская команда Virtus.pro по CS2 наконец-таки обрадовала своих фанатов приятными новостями. В ходе сегодняшних матчей на IEM Rio 2024 состав собрался и прошел следующий раунд группы B. Несмотря на несколько неприятных раундов Virtus.pro забрали победу в матче против Astralis со счетом 2:0, выбив вторых из турнира.

Первой картой была Ancient - выбор команды Astralis. На этой карте обе команды делали как немало ошибок, так и много неплохих решений. Несмотря на серию из двух допов, Virtus.pro забрали карту со счетом 19:16. Вторая карта Mirage - выбор VP. Тут уже было куда меньше проблем, поэтому "Виртусы" смогли победить со счетом 13:9.

Впереди у Virtus.pro еще много непростых матчей, на которые точно будет интересно посмотреть. Смогут ли они пройти дальше? Узнаем сегодня в 22:00.