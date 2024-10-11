Virtus.pro против NAVI - Расписание плей-офф IEM Rio 2024 по CS2

После однодневного перерыва команды, прошедшие в четвертьфинал команды, готовы к новым противостояниям в рамках IEM Rio 2024 по CS2. Сегодня нас ждут всего два матча, однако которые весьма интересны для фанатов киберспорта, несмотря на то, что исход для кого-то может быть очевиден.

Итак, к расписанию:

18:00 - Virtus.pro vs Natus Vincere

21:15 - Team Vitality vs MOUZ

Обе встречи на первый взгляд выглядят весьма однозначными и без какой-либо интриги. Тем не менее не стоит забывать, что апсеты случаются даже в киберспорте, поэтому шансы есть у всех. Следить же за событиями можно в прямом эфире на официальных каналах турнира.