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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 662 оценки

Virtus.pro против NAVI - Расписание плей-офф IEM Rio 2024 по CS2

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Новости

После однодневного перерыва команды, прошедшие в четвертьфинал команды, готовы к новым противостояниям в рамках IEM Rio 2024 по CS2. Сегодня нас ждут всего два матча, однако которые весьма интересны для фанатов киберспорта, несмотря на то, что исход для кого-то может быть очевиден.

Итак, к расписанию:

  • 18:00 - Virtus.pro vs Natus Vincere
  • 21:15 - Team Vitality vs MOUZ

Обе встречи на первый взгляд выглядят весьма однозначными и без какой-либо интриги. Тем не менее не стоит забывать, что апсеты случаются даже в киберспорте, поэтому шансы есть у всех. Следить же за событиями можно в прямом эфире на официальных каналах турнира.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Роман2006Рус

Давай Virtus.pro , победи NAVI по крупному!

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