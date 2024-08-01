Virtus.pro упала на нижнюю сетку - Расписание четвертого дня BLAST Fall Groups

Для фанатов российских составов по дисциплине CS2 вчера был грустный день. Virtus.pro уступила команде Liquid, когда Cloud9, в свою очередь, проиграла FAZE. Тем не менее расстраиваться не стоит, ведь оба состава смогут проявить себя в нижней сетке сегодня. Матчи были захватывающие дух и, что немаловажно, конкурентные, поэтому Virtus.pro и Cloud9 имеют все шансы пройти дальше.

Итак, перейдем непосредственно к расписанию:

13:00 - FAZE vs G2

15:30 - Cloud9 vs NIP

18:00 - NAVI vs Liquid

20:30 - BIG vs Virtus.pro

Как вы и сами заметили, противостояния в сегодняшних матчах обещает быть весьма интересным. Следить же за ходом турнира можно на официальных ресурсах организатора: YouTube и Twitch.