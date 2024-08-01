Virtus.pro упала на нижнюю сетку - Расписание четвертого дня BLAST Fall Groups

Для фанатов российских составов по дисциплине CS2 вчера был грустный день. Virtus.pro уступила команде Liquid, когда Cloud9, в свою очередь, проиграла FAZE. Тем не менее расстраиваться не стоит, ведь оба состава смогут проявить себя в нижней сетке сегодня. Матчи были захватывающие дух и, что немаловажно, конкурентные, поэтому Virtus.pro и Cloud9 имеют все шансы пройти дальше.
Итак, перейдем непосредственно к расписанию:
- 13:00 - FAZE vs G2
- 15:30 - Cloud9 vs NIP
- 18:00 - NAVI vs Liquid
- 20:30 - BIG vs Virtus.pro
Как вы и сами заметили, противостояния в сегодняшних матчах обещает быть весьма интересным. Следить же за ходом турнира можно на официальных ресурсах организатора: YouTube и Twitch.
заруинили кибершпорт сначала читами с которыми никто ниче не делал а потом жаждой хапнуть денех сливая трешаки под видом модных современных свистоперделок типа продолжений оригинальных дисциплин с абилками и балансом рандома 🤌по итогу оставили из шутанов тока cs 🪤 просто рофл че с индустрией делают
специальной олимпиаде