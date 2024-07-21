Virtus.pro выбывают из Esports World Cup 2024 по CS2

Вчера состоялось два зрелищных матча, где Virtus.Pro сразились с G2, а NAVI бились против MOUZ. К большому сожалению для российских фанатов состава Virtus.Pro, они отправились домой с разгромным счетом, практически не оставив после себя красивых хайлайтов. В любом случае сезон только начинается, и ребята успеют показать более собранную и интересную игру. Стоит подметить, что G2, в свою очередь, показали отличную игру, а m0NESY в очередной раз доказал, что находится на своем месте.

"Сезон только начался, сил хоть отбавляй, поэтому мы ждем реванш", - заявил капитан команды Jame после поражения G2.

"Мы сделали слишком много ошибок, из-за чего не заслужили победу. Я чувствую, что мы проделываем очень много работы, и всё движется в правильном направлении. В будущем мы будем очень сильными. Я вижу, как каждый хочет быть в топе", - рассказал electronic.

Сегодня в 21:00 по московскому времени G2 встретится с небезызвестными "Рожденными побеждать" (NAVI), которые также показали очень сильную игру в полуфинале против MOUZ. Матч явно обещает быть интересным.