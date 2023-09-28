Выход долгожданного шутера Counter-Strike 2 привлек более миллиона активных игроков

Спустя шесть месяцев после официального анонса, мир, наконец, увидел полноценное продолжение культовой серии тактических шутеров Counter-Strike. Разработчики из студии Valve выпустили этой ночью игру Counter-Strike 2 в цифровом магазине Steam, не сопровождая этот шаг излишними прелюдиями. Шутер распространяется полностью бесплатно и предоставляет геймерам возможность оценить новые возможности игры с использованием продвинутого движка Source 2. Эти факторы позволили достичь рекордного онлайна на момент релиза, который превысил миллион активных игроков.
Несмотря на то, что Counter-Strike 2 является фактической заменой Counter-Strike: Global Offensive, сменяя страницу игры и привлекая всех пользователей к себе, активность в игре по-прежнему впечатляет. Согласно данным аналитического портала SteamDB, практически сразу после релиза Counter-Strike 2 в игру зашло около 900 тысяч пользователей Steam. Уже сейчас можно отметить, что количество активных игроков шутера перевалило за миллион и составляет 1,077 миллиона активных пользователей. Количество игроков в Counter-Strike 2 продолжает расти, и уже в ближайшее время игра может побить установленный рекорд Counter-Strike: Global Offensive в 1,8 миллиона пользователей.
С момента релиза Counter-Strike 2 было написано более 17 тысяч пользовательских отзывов. На основе недавних обзоров от игроков рейтинг игры составляет 80% положительных рекомендаций. Игроки хвалят улучшенную визуальную составляющую и физику, которые обеспечивает новый движок. Также многим пользователям понравилось, что они сохранили весь свой прогресс и косметические предметы в новой игре.
Ща школоло придет с уроков и онлайн сразу до 5 млн подскочит
А СИ ЭС ЖО интересная? Стоит играть?
Нет. Только 1,6.
Не, не играй. Там онлайна вообще нет))
Вот это уровень!
Ничего нового, игра для калькуляторов с геймплеем из 90 и должна иметь такой онлайн суда по статистике стима у 90 процентов кроме КС го ничего и не потянет с 60 фпс
Всем срочно в Fortnite и Minecraft за передовой графикой?
Ну назови иной онлайн шутер с такой долгой жизнью, который бы не клепали ежегодно и поддерживали в целом нормальный баланс? В игре появлялись новые режимы и карты, а что ещё надо?
Ради бога если людям нравится 20 лет играть в одно и тоже на тех же картах по сути, это классно, можете минусы ставить до бесконечности, кс была и будет игрой для подпивасов так же как и дота и да единственный плюс кски что ее тянут калькуляторы
ну нравится играй, молодец
лучше каждый год в новое играть а не деградировать в шутере для профиков в котором ваши результаты никогда не будут вам приносить не бабки ничего