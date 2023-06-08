Counter-Strike 2 Лето 2023
6.2 188 оценок

Вышел патч для CS 2 - исправили критический баг и улучшили модели оружия

KingJames
Новости

Разработчики Counter-Strike 2 выпустили обновление в ночь на 8 июня. В нем исправили баг, который позволял приобрести броню со шлемом за $350 вместо $1 тыс. Также были изменены модели некоторых видов оружия. Список изменений опубликован в официальном блоге игры.

Список основных изменений:

  • Исправлен баг, при котором пользователи могли приобрести броню за $350.
  • Улучшен внешний вид UMP-45, MAG-7, Револьвера R8 и Sawed-Off.
  • Карту Mirage теперь можно установить в качестве пейзажа в главном меню.
  • Исправлена ошибка, при которой отдача оружия, например MAG-7, иногда направляла модель вида оружия вниз, а не вверх.
  • Многочисленные улучшения стабильности игры.

Ночью на 7 июня компания Valve выпустила большое обновление для Counter-Strike 2 со значительными изменениями интерфейса, а также обновленной картой Mirage. Она заменила Dust2 на игровых серверах тестирования.

Индустрия
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Миля Рогова

Сегодня так себе, надеюсь, завтра новости будут лучше

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