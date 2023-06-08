Вышел патч для CS 2 - исправили критический баг и улучшили модели оружия

Разработчики Counter-Strike 2 выпустили обновление в ночь на 8 июня. В нем исправили баг, который позволял приобрести броню со шлемом за $350 вместо $1 тыс. Также были изменены модели некоторых видов оружия. Список изменений опубликован в официальном блоге игры.

Список основных изменений:

Исправлен баг, при котором пользователи могли приобрести броню за $350.

Улучшен внешний вид UMP-45, MAG-7, Револьвера R8 и Sawed-Off.

Карту Mirage теперь можно установить в качестве пейзажа в главном меню.

Исправлена ошибка, при которой отдача оружия, например MAG-7, иногда направляла модель вида оружия вниз, а не вверх.

Многочисленные улучшения стабильности игры.

Ночью на 7 июня компания Valve выпустила большое обновление для Counter-Strike 2 со значительными изменениями интерфейса, а также обновленной картой Mirage. Она заменила Dust2 на игровых серверах тестирования.