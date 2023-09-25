"Я внезапно стал богом, по сравнению с CS:GO", - игроки CS2 нашли самое точное оружие

Игроки, участвующие в бета-тестировании Counter-Strike 2, отмечают улучшенную точности пистолета Desert Eagle, сообщает Dotespots. Сообщество единодушно выражает восторги, один из игроков говорит:
Дигл кажется самым точным из всех, что когда-либо были.
Еще один геймер гадает, в чем причина такой точности:
Я имею в виду, что ВСЕ в восторге от дигла. Это хитбокс или просто точность до сабтика? Мне любопытно, но это определенно ОЧЕНЬ заметно
Восторженные отзывы о точности стрельбы из Desert Eagle в CS2 свидетельствуют о том, что бета-версия игры в целом получила положительную оценку, хотя про-игроки и отмечают, что для соревнований она сыровата. Релиз игры ожидается уже в среду.
у чела чсв повысилось от "игры" ))
Мне тоже дигл понравился. В кысыго я от него шарахался как черт от ладана и только ностальгировал по временам приятного дигла из 1.6, а тут прям берешь и обязательно пару шишек повесишь и прям каеф. Еще бы до ума довели Фамас с его отсечками, тоже в 1.6 радовала его точность по головам и грустно теперь видеть оружие невостребованным
Следующий хотфикс будет ориентирован на дигл...
Может я конечно застрял во временах 1.6, но мне казалось, что дигл был имбой абсолютно всегда. Один выстрел - один труп. Очередями из него не постреляешь - о какой точности идёт речь? Не автонаведение же. Нужен навык. Не понял смысла новости.
А я то думаю, какого фига залетает так хорошо от дигла.
Как исправят - отдельную новость.