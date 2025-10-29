YouTube запрещает рекламу популярного шутера Counter-Strike 2 из-за азартных сайтов со скинами

YouTube объявил о введении новых правил, ограничивающих рекламу и продвижение контента, связанного с онлайн-азартными играми, в том числе с торговлей цифровыми предметами, имеющими реальную денежную стоимость. Основной удар пришёлся по рынку скинов Counter-Strike 2, где ценность отдельных предметов может достигать десятков тысяч долларов.

Согласно обновлённым Правилам сообщества, начиная с 17 ноября 2025 года, видеохостинг будет активно блокировать ролики и рекламные материалы, направляющие пользователей на сайты, где можно делать ставки с использованием внутриигровых предметов, таких как скины, косметические украшения или NFT. Исключение составят только ресурсы, прошедшие сертификацию Google Ads и соответствующие местным юридическим требованиям.

Таким образом, YouTube впервые официально признал необходимость регулирования азартных механик, связанных с внутриигровыми активами. Решение платформы напрямую затронет развивающуюся индустрию ставок на скины Counter-Strike 2, где сторонние сайты позволяют игрокам использовать цифровые предметы как валюту для рулеток и матч-предсказаний.

Аналитики отмечают, что этот шаг логично продолжает тенденцию, начатую Twitch в 2023 году, когда платформа Amazon запретила спонсорские материалы, связанные с азартными сайтами CS2. Однако в случае YouTube ожидается более жёсткое и системное применение правил, включая возрастные ограничения для роликов с казино-механиками и контентом, содержащим реалистичное насилие.

Индустрия скинов Counter-Strike 2 остаётся одной из самых прибыльных и противоречивых частей игровой экономики. Подробнее о том, как виртуальные предметы превратились в настоящие активы и почему на счетах игроков оказываются десятки тысяч долларов, читайте в предыдущей новости: