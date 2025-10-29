YouTube запрещает рекламу популярного шутера Counter-Strike 2 из-за азартных сайтов со скинами

YouTube объявил о введении новых правил, ограничивающих рекламу и продвижение контента, связанного с онлайн-азартными играми, в том числе с торговлей цифровыми предметами, имеющими реальную денежную стоимость. Основной удар пришёлся по рынку скинов Counter-Strike 2, где ценность отдельных предметов может достигать десятков тысяч долларов.
Согласно обновлённым Правилам сообщества, начиная с 17 ноября 2025 года, видеохостинг будет активно блокировать ролики и рекламные материалы, направляющие пользователей на сайты, где можно делать ставки с использованием внутриигровых предметов, таких как скины, косметические украшения или NFT. Исключение составят только ресурсы, прошедшие сертификацию Google Ads и соответствующие местным юридическим требованиям.
Таким образом, YouTube впервые официально признал необходимость регулирования азартных механик, связанных с внутриигровыми активами. Решение платформы напрямую затронет развивающуюся индустрию ставок на скины Counter-Strike 2, где сторонние сайты позволяют игрокам использовать цифровые предметы как валюту для рулеток и матч-предсказаний.
Аналитики отмечают, что этот шаг логично продолжает тенденцию, начатую Twitch в 2023 году, когда платформа Amazon запретила спонсорские материалы, связанные с азартными сайтами CS2. Однако в случае YouTube ожидается более жёсткое и системное применение правил, включая возрастные ограничения для роликов с казино-механиками и контентом, содержащим реалистичное насилие.
Индустрия скинов Counter-Strike 2 остаётся одной из самых прибыльных и противоречивых частей игровой экономики. Подробнее о том, как виртуальные предметы превратились в настоящие активы и почему на счетах игроков оказываются десятки тысяч долларов, читайте в предыдущей новости:
Все правильно делают, давно пора.
угу бесят люди которые пиратя в духе ЧЕКАЙТЕ ЭТОТ САЙТ ДЛЯ КРУТОК СКИНОВ потом у тебя отбирают данные и 250к рублей
а сайт с играми ключами которые нае№ывают можно
Так сайты казино то не габена или валв, нафига тогда рекламируют машины если там можно проституток сношать)
Чё, пирамида рушится !? )))))
КС нужна реклама?
Реклама не самой КС, а именно сайтов со скинами.
И правильно делают.
Значит теперь наконец уберут все гачи игры с ютуба😂 // Денис Сергеевич
Игра фигня, даже как шутан с примитивными, устаревшими механиками и однообразными картами, которые не менялись с нулевых
хорошее начало! Еще бы блокировали рекламу на твиче всякие площадки по продаже скинов ,цены бы им не было и да жду биткоин по 5к зеленых!
Если заплатить Гугл, то можно и рекламировать, хех.
Луче везде запретить рекламу казино азарт скины и донат уже ****** пихать везде где тока можна особенно на взрослых сайтах задалбали надо мы сами куда надо зайдем