ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 978 оценок

YouTube запрещает рекламу популярного шутера Counter-Strike 2 из-за азартных сайтов со скинами

Gutsz Gutsz

YouTube объявил о введении новых правил, ограничивающих рекламу и продвижение контента, связанного с онлайн-азартными играми, в том числе с торговлей цифровыми предметами, имеющими реальную денежную стоимость. Основной удар пришёлся по рынку скинов Counter-Strike 2, где ценность отдельных предметов может достигать десятков тысяч долларов.

Согласно обновлённым Правилам сообщества, начиная с 17 ноября 2025 года, видеохостинг будет активно блокировать ролики и рекламные материалы, направляющие пользователей на сайты, где можно делать ставки с использованием внутриигровых предметов, таких как скины, косметические украшения или NFT. Исключение составят только ресурсы, прошедшие сертификацию Google Ads и соответствующие местным юридическим требованиям.

Таким образом, YouTube впервые официально признал необходимость регулирования азартных механик, связанных с внутриигровыми активами. Решение платформы напрямую затронет развивающуюся индустрию ставок на скины Counter-Strike 2, где сторонние сайты позволяют игрокам использовать цифровые предметы как валюту для рулеток и матч-предсказаний.

Аналитики отмечают, что этот шаг логично продолжает тенденцию, начатую Twitch в 2023 году, когда платформа Amazon запретила спонсорские материалы, связанные с азартными сайтами CS2. Однако в случае YouTube ожидается более жёсткое и системное применение правил, включая возрастные ограничения для роликов с казино-механиками и контентом, содержащим реалистичное насилие.

Индустрия скинов Counter-Strike 2 остаётся одной из самых прибыльных и противоречивых частей игровой экономики. Подробнее о том, как виртуальные предметы превратились в настоящие активы и почему на счетах игроков оказываются десятки тысяч долларов, читайте в предыдущей новости:

Новый рынок в Counter-Strike 2: на счетах игроков - десятки тысяч долларов
16
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
agula98

Все правильно делают, давно пора.

6
Mundfish

угу бесят люди которые пиратя в духе ЧЕКАЙТЕ ЭТОТ САЙТ ДЛЯ КРУТОК СКИНОВ потом у тебя отбирают данные и 250к рублей

1
USAROKSTARONE

а сайт с играми ключами которые нае№ывают можно

-zotik-

Так сайты казино то не габена или валв, нафига тогда рекламируют машины если там можно проституток сношать)

4
askazanov

Чё, пирамида рушится !? )))))

3
5uperNova

КС нужна реклама?

3
nicomedes

Реклама не самой КС, а именно сайтов со скинами.

Спектр Зис

И правильно делают.

2
Пользователь ВКонтакте

Значит теперь наконец уберут все гачи игры с ютуба😂 // Денис Сергеевич

2
AndralStormborn

Игра фигня, даже как шутан с примитивными, устаревшими механиками и однообразными картами, которые не менялись с нулевых

2
Bait795

хорошее начало! Еще бы блокировали рекламу на твиче всякие площадки по продаже скинов ,цены бы им не было и да жду биткоин по 5к зеленых!

1
Иваныч из Тулы
Исключение составят только ресурсы, прошедшие сертификацию Google Ads

Если заплатить Гугл, то можно и рекламировать, хех.

1
ceratops95

Луче везде запретить рекламу казино азарт скины и донат уже ****** пихать везде где тока можна особенно на взрослых сайтах задалбали надо мы сами куда надо зайдем

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ