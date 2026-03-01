ЧАТ ИГРЫ
Юристы оценили шансы властей штата Нью-Йорк в деле против Valve из-за лутбоксов

AceTheKing AceTheKing

Несколько дней назад власти штата Нью-Йорк инициировали судебное разбирательство против компании Valve. Генпрокуратура обвиняет разработчика в том, что лутбоксы в играх, включая популярный шутер Counter-Strike 2, по сути являются азартными играми, которые запрещены в регионе:

Издание ArsTechnica решило разобраться в перспективах этого дела и опросило нескольких экспертов в области права. В иске утверждается, что лутбоксы подпадают под классическое определение азартной игры: игрок вкладывает реальные деньги, результат определяется случайностью, а полученный предмет имеет экономическую ценность. Именно последний пункт, по мнению юристов, станет камнем преткновения.

Адвокат Джонатан Лойтерман из Foundation Law Group указывает на важное различие. В классическом казино игрок рискует потерять все и остаться ни с чем. В случае с лутбоксом ситуация иная: покупатель всегда получает какой-то предмет. Это скорее напоминает покупку набора коллекционных карточек или коробки с сюрпризом, например игрушкой лабубу. Товар там гарантирован, неизвестна лишь его конкретная разновидность.

Еще один спорный момент касается возможности обналичивания средств. Прокуратура указывает, что предметы из лутбоксов можно перепродавать на торговой площадке Steam. Однако защита наверняка подчеркнет, что вырученные деньги нельзя напрямую вывести в реальные наличные. Существуют сторонние сайты для таких операций, но Valve их не контролирует. Исход дела может зависеть от того, пыталась ли компания бороться с этими серыми схемами или просто игнорировала их.

Издание напоминает, что подобные процессы уже проходили в разных странах мира: в большинстве случаев судьи становились на сторону игровых компаний, однако прецеденты с противоположным решением тоже имеются.

agula98

У властей США 146% шансы, они могут хоть закрыть эту монополистическую помойку и ничего страшного не случится

18
utilizat0r

Тогда зачем прикрывать если ничего не изменится?

2
erkins007

Власти США да. Но иск то не от них, а от демократа из нью-йорка, так что он просто пососет бибу в суде

3
Wellyndyt erkins007

Серьёзно, ? когда это часть системы, была слаба перед обычной барыгой арендатором ?

2
NРС

Казино моего детства.

12
Александр Гоголев

А что там с лутбоксами в футболе от ЕА и т.д.? Или это другое? Надавить нужно именно на Гейба, слишком ни от кого не зависит и другими способами на него надавить не получается? Первое что нужно, убрать гневные комменты и отзывы от УВАЖАЕМЫХ студий, убрать статистику продаж и онлайна. А то некрасиво получается с некоторыми вокнутыми играми.

10
TheLokich

Конечно другое, эти компании контролируются "партнерами" и их можно если что направить куда нужно, а Valve все годы остается частно и не подконтрольной с начала существования компании.

Вот и имеем что с каждым годом Valve им все чаще стали прилетать такие иски которые в итоге ничего кроме проблем в виде расходов на иски и репутацию не приносят, а вот Valve четко и ясно дает им по ебалу.

f a PG

"Несколько дней назад власти штата Нью-Йорк инициировали судебное разбирательство против компании Valve" - давно пора жадному жирному .идару Гейбу(ЖЖПГ) дать по жопе...

9
utilizat0r

Повзрослей

3
Wellyndyt utilizat0r

Хороший совет ,правда тебе

8
utilizat0r Wellyndyt

Обиделся? Поплач

1