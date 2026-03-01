Юристы оценили шансы властей штата Нью-Йорк в деле против Valve из-за лутбоксов

Несколько дней назад власти штата Нью-Йорк инициировали судебное разбирательство против компании Valve. Генпрокуратура обвиняет разработчика в том, что лутбоксы в играх, включая популярный шутер Counter-Strike 2, по сути являются азартными играми, которые запрещены в регионе:

Издание ArsTechnica решило разобраться в перспективах этого дела и опросило нескольких экспертов в области права. В иске утверждается, что лутбоксы подпадают под классическое определение азартной игры: игрок вкладывает реальные деньги, результат определяется случайностью, а полученный предмет имеет экономическую ценность. Именно последний пункт, по мнению юристов, станет камнем преткновения.

Адвокат Джонатан Лойтерман из Foundation Law Group указывает на важное различие. В классическом казино игрок рискует потерять все и остаться ни с чем. В случае с лутбоксом ситуация иная: покупатель всегда получает какой-то предмет. Это скорее напоминает покупку набора коллекционных карточек или коробки с сюрпризом, например игрушкой лабубу. Товар там гарантирован, неизвестна лишь его конкретная разновидность.

Еще один спорный момент касается возможности обналичивания средств. Прокуратура указывает, что предметы из лутбоксов можно перепродавать на торговой площадке Steam. Однако защита наверняка подчеркнет, что вырученные деньги нельзя напрямую вывести в реальные наличные. Существуют сторонние сайты для таких операций, но Valve их не контролирует. Исход дела может зависеть от того, пыталась ли компания бороться с этими серыми схемами или просто игнорировала их.

Издание напоминает, что подобные процессы уже проходили в разных странах мира: в большинстве случаев судьи становились на сторону игровых компаний, однако прецеденты с противоположным решением тоже имеются.