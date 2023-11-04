За последний месяц Counter-Strike 2 потеряла около 180 тысяч игроков

Counter-Strike - крупнейшая в истории франшиза шутеров от первого лица, вдохновившая другие соревновательные игры-шутеры. С переходом от CS:GO к Counter-Strike 2 все ожидали новых высот для франшизы.

Однако из-за проблем с игрой игроки начали покидать проект, что привело к значительному снижению числа игроков. Различные раздражающие ошибки и другие технические проблемы стали причиной серьезных изменений, в результате чего за последний месяц количество игроков значительно сократилось - более чем на 180 000 человек.

Это падение является самым значительным за последние 11 лет. С точки зрения пользовательских отзывов игра также стала худшим релизом Valve на сегодняшний день.

Такое снижение числа игроков может быть вызвано несколькими причинами. Одной из основных является тот факт, что Vavel внезапно отказалась от поддержки Mac, в результате чего некоторые игроки оказались лишены возможности играть. Кроме того, на старых компьютерах не удается запустить игру.

Еще несколько проблем усугубили ситуацию. Достижения были полностью удалены, а новые ошибки вызывали раздражение игроков.

Серверы сообщества лишились важной поддержки, что вызвало разочарование среди сообщества Counter-Strike. Кроме того, отказ от таких игровых режимов, как Danger Zone и других казуальных режимов, не дает игрокам покоя.

Тем не менее, несмотря на такое значительное падение, Counter-Strike 2 по-прежнему пользуется огромной популярностью, а пиковое количество игроков превышает один миллион.

Хотя снижение среднего числа игроков говорит о том, что релиз не оправдал первоначальных ожиданий, это не означает, что с игрой покончено. Valve известна тем, что не торопится исправлять ошибки и проблемы.

Кроме того, этот спад не является чем то новым. С июня по июль Counter-Strike потеряла 204 000 игроков, что составляет 18,81% от общего числа игроков. Однако, как показывает история, игра может восстановиться, особенно благодаря исправлению ошибок и обновлениям, которые могут вернуть полюбившийся контент CS:GO.