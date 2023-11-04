За последний месяц Counter-Strike 2 потеряла около 180 тысяч игроков

Counter-Strike - крупнейшая в истории франшиза шутеров от первого лица, вдохновившая другие соревновательные игры-шутеры. С переходом от CS:GO к Counter-Strike 2 все ожидали новых высот для франшизы.
Однако из-за проблем с игрой игроки начали покидать проект, что привело к значительному снижению числа игроков. Различные раздражающие ошибки и другие технические проблемы стали причиной серьезных изменений, в результате чего за последний месяц количество игроков значительно сократилось - более чем на 180 000 человек.
Это падение является самым значительным за последние 11 лет. С точки зрения пользовательских отзывов игра также стала худшим релизом Valve на сегодняшний день.
Такое снижение числа игроков может быть вызвано несколькими причинами. Одной из основных является тот факт, что Vavel внезапно отказалась от поддержки Mac, в результате чего некоторые игроки оказались лишены возможности играть. Кроме того, на старых компьютерах не удается запустить игру.
Еще несколько проблем усугубили ситуацию. Достижения были полностью удалены, а новые ошибки вызывали раздражение игроков.
Серверы сообщества лишились важной поддержки, что вызвало разочарование среди сообщества Counter-Strike. Кроме того, отказ от таких игровых режимов, как Danger Zone и других казуальных режимов, не дает игрокам покоя.
Тем не менее, несмотря на такое значительное падение, Counter-Strike 2 по-прежнему пользуется огромной популярностью, а пиковое количество игроков превышает один миллион.
Хотя снижение среднего числа игроков говорит о том, что релиз не оправдал первоначальных ожиданий, это не означает, что с игрой покончено. Valve известна тем, что не торопится исправлять ошибки и проблемы.
Кроме того, этот спад не является чем то новым. С июня по июль Counter-Strike потеряла 204 000 игроков, что составляет 18,81% от общего числа игроков. Однако, как показывает история, игра может восстановиться, особенно благодаря исправлению ошибок и обновлениям, которые могут вернуть полюбившийся контент CS:GO.
Когда чинишь то, что не сломано - всегда так бывает. Если каким-то образом Габен навсегда ушатает и систему скинчиков, на которых миллионы фермеров ежедневно делают гешефт, то пик и 10 000 не превысит.
Тут речь про то, что ушли игроки заходившие после релиза CS2, а не вообще игроки. В день релиза было 1,8млн игроков, а сейчас 1,2млн. Напомню, что до релиза CS2 онлайн просел до 800к игроков, а сейчас такое проседание может происходить только по ночам и CS2 все же положительно сказалась на популярности. А автору с такими заголовками нужно идти в желтую прессу.
Тише-тише, экспертом с ПеГе виднее. Они уже предвидят, как экономика у Гейба и Стима умирает из-за КС2.
Да тут еще ладно, на ixbt автор приложил еще и скриншот опровергающий смысл своей статьи. А вообще автор некий Salman Fareed с сайта tech4gamers и вот в его статье со смыслом все в порядке.
Отвалились калькуляторы, фермеры и читерки
На счет калькуляторов и фермеров согласен, а вот на счет читеров нет)
Кто такие фермеры? Это как мой батя курочки там гусики?
Фермеры, это типо те кто живут за счёт продажи, покупки и т.п. хрени связаной со скинами. По крайней мере, я это, так понял.
Что уж тут говорить баны за антилаг + получали люди потом за настройку мыши не удивительно что онлайн просел игра не оптимизированный кусок кала плюс античит взбесился настолько что мышью не крутанешь как хочешь)
Ну да у меня ьетка так не лагала как релизная версия.
Хз что валве там намудрили но пока все печально) ждем год или два чтобы кс 2 до вели до играбельного состояния.
Раньше столько народу играло в в КС 1.3 и 1.6 без свистоперделок и скинчиков. Был только голый аззарт и сkилл
И время ушло братан , наступила эра кс 2 которая заставит твой пк пыхтеть как паровоз) закупайся вкусняшками будет весело.
Я не оскверняю свой ПК таким гуавном.
Ооо понимаю, пока ubisovt(если не ошибаюсь) не ввела микротранзакции, после чего всё началось, всё было прекрасно.
Кст интересно, я могу считаться дедом если мне больше 12-ти и я играл в cs 1.6?
я вот раз в неделю играю чтобы дроп выпал, если систему дропа ящиков уберут, то можно сносить кс. Думаю тогда 10-15% игроков уйдут с кс, т.к. там легкие деньги
Скорее 10-15% останутся. Я из своих знакомых в стиме ни одного не знаю, который бы играл в кс не ради кейсика.
Судя по тому, как в среду-четверг ложатся сервера торговой площадки, то скорее все 100% заходят в игру ради лута)))
Скорее тогда уж 99,9.
Это фермеры, а не игроки. Сейчас же недавно была волна банов ферм. Да и онлайн все равно 1000к+, так что не велика потеря.
как имела каждый день онлайн в лям и 100к+, так и имеет. ничего не теряла
Подумаешь, пачка бомжей отвалилась...
надеюсь все уйдут оттуда)
Тебе нужен этот наплыв орангутанов в другие онлайн игры?!
А пришло гораздо больше))
Естественно, ведь и роста такого никогда не было за 11 лет.
странно другое в системных требованиях пишут что подойдет проц интел даже 1го поколения, а в итоге недавно видел новый ролик Мурка, где он на Райзене 3600 и с картой VEGA 56 имеет статтеры в игре и он прямо говорит что виной проц, и что проца уже не хватает, это как? я вот на старом пк своем с Fx8350 и оперативкой в 16гб, и видюхой Radeon HD 7970, запускал и в обучении с ботами у меня там фпс очень плохой был, но зашел в мульт и там все отлично фпс высокий. не могу понять с чем связан был плохой фпс с ботами?
У меня зависает игра посреди катки. Ничего не помогает, диспетчер задач тоже. Только ребут с кнопки. И бан на неделю. Жутко бесит
Почему в CS2 стало меньше людей:
1. Люди зашли попробовали и ушли.
2. Раздавали баны на лево и на право.
3. Люди понял ли что это кусок кода и кусок Г, а не игра.
все рыльце хочется всем в киберспортивные дисциплины свои засунуть xD ну че сунул гейб ? еще подкрути там ченить и тока проплаченные останутся как с квейком было там ублюдок уилитс влез в свое время xD киберспортивная дисциплина выглядеть должна просто как две копейки , запускаться на печатной машинке и карты должны такими что запомнить можно после 1 раунда… делаешь из кибершпорта казуальщину теряешт все к сожалению такие вот правила