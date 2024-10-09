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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 660 оценок

Заключительный день группового этапа IEM Rio 2024 по CS2

4efy
Новости

Команды уже мысленно отправляются в четверть-финал, но между ними все еще остается препятствие в виде последнего дня группового этапа IEM Rio 2024 по CS2. Большая часть встреч, кроме NAVI vs FURIA и Vitality vs HEROIC, будут играться на вылет. То есть проигравшие команды покинут Рио-де-Жанейро, а победившие продолжат свой путь на чемпионате.

Перейдем к расписанию:

  • 17:00 - Virtus.pro vs Astralis
  • 17:00 - Eternal Fire vs The Mongolz
  • 19:30 - Vitality vs Heroic
  • 19:30 - NAVI vs FURIA
  • 22:00 - MOUZ vs FAZE
  • 20:00 - встретятся победители матчей Virtus.pro vs Astralis и MOUZ vs FAZE

По результатам сегодняшнего дня победившие составы отправляются в четверть-финал, где их ждут еще более конкурентные столкновения за выход в полуфинал. Следить же за событиями можно в прямом эфире на официальных каналах турнира.

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