Заключительный день группового этапа IEM Rio 2024 по CS2

Команды уже мысленно отправляются в четверть-финал, но между ними все еще остается препятствие в виде последнего дня группового этапа IEM Rio 2024 по CS2. Большая часть встреч, кроме NAVI vs FURIA и Vitality vs HEROIC, будут играться на вылет. То есть проигравшие команды покинут Рио-де-Жанейро, а победившие продолжат свой путь на чемпионате.

Перейдем к расписанию:

17:00 - Virtus.pro vs Astralis

17:00 - Eternal Fire vs The Mongolz

19:30 - Vitality vs Heroic

19:30 - NAVI vs FURIA

22:00 - MOUZ vs FAZE

20:00 - встретятся победители матчей Virtus.pro vs Astralis и MOUZ vs FAZE

По результатам сегодняшнего дня победившие составы отправляются в четверть-финал, где их ждут еще более конкурентные столкновения за выход в полуфинал. Следить же за событиями можно в прямом эфире на официальных каналах турнира.