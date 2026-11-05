В Steam состоялся релиз масштабной средневековой градостроительной стратегии County of Fortune

В сервисе Steam состоялся релиз средневековой градостроительной стратегии County of Fortune от студии Nepos Games и издательства Aquila Interactive. Проект вышел в формате раннего доступа и предлагает взять под контроль развитие целого феодального региона вместо привычного управления одним изолированным городом.

В основе концепции лежит деятельность локатора - дворянского управляющего, организующего заселение пустующих земель королевства. Игровому процессу свойственен макроуровень: предстоит выбирать места для будущих деревень, определять их первичную специализацию и выстраивать транспортную сеть. Рельеф карты и направление течения рек напрямую определяют логистику: тяжелые строительные материалы вроде камня, песка и глины доставляются между районами исключительно водным путем с помощью плотов и барж, а сухопутные дороги требуют регулярного улучшения до каменного покрытия ради повышения скорости торговцев.

Экономическая модель разделена на 4 сословных уровня: крестьян, простолюдинов, ремесленников и патрициев. Стартовая версия включает более 80 типов зданий и свыше 90 наименований сырья и готовой продукции. Поселения постепенно растут от небольших хуторов до крупных ремесленных центров, а открытие новых производственных ячеек зависит от своевременного снабжения жителей едой и предметами обихода.

Политическое измерение представлено конкуренцией аристократических домов и назначением мэров в каждое поселение. Для согласования региональной политики внедрена механика Собрания, на котором дворянские фракции выставляют на голосование различные привилегии, снижающие затраты на содержание инфраструктуры или ускоряющие торговлю. Усиление одной правящей семьи сверх 50% от совокупного влияния остальных грозит принятием коррупционных указов, бьющих по стабильности всего края.

Мы считаем, что County of Fortune предлагает уникальный подход к жанру градостроительных стратегий: в центре внимания развитие нескольких поселений, а не одного города. Ранний доступ позволяет нам привлечь сообщество к доработке этого подхода. Отзывы игроков помогут нам улучшить ключевые механики, определить, что требует дальнейшей проработки, и развивать новые идеи по мере роста игры, чтобы сделать ее одновременно увлекательной и стратегически глубокой.

- Разработчики из Nepos Games

К премьере разработчики переработали ряд спорных систем, опираясь на отзывы после фестиваля Steam Next Fest и открытого бета-тестирования. Создатели полностью отказались от штрафов за перемещение градоначальников и убрали их негативные пассивные свойства, объединив меню найма в единый список. Глубокой ревизии подверглась и система культур: теперь общины получают до 6 слотов под традиционные товары, формируя мощные производственные синергии на базе черт конкретного народа.

В список других технических правок вошли возможность бесплатного переноса поселений на небольшое расстояние, переработка интерфейса очков плотницкого и каменного дела, а также 12-кратное замедление хода внутриигрового календаря для более плавного расчета месячных циклов. Игра получила перевод на 17 языков, включая русскоязычный интерфейс и субтитры, а также нативную поддержку систем Windows и Linux.

По планам создателей, пребывание в раннем доступе продлится от 6 до 9 месяцев. До 15 ноября игра продается в Steam со скидкой 10% за 1079 рублей, после чего базовая цена вернется к отметке 1199 рублей, а к моменту полноценного релиза разработчики планируют еще одно повышение стоимости.