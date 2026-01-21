Директор Uncharted и The Last of Us признался, что прохождение ICO в корне изменило его отношение к играм

Брюс Стрейли, геймдиректор и ключевой разработчик, стоявший у истоков главных хитов студии Naughty Dog — The Last of Us и Uncharted 4, — поделился откровением о проекте, который перевернул его восприятие всей индустрии. Во время обсуждения своей новой игры Coven of the Chicken Foot, разработчик рассказал, что именно культовая адвенчура ICO от Фумито Уэды стала поворотным моментом в его творческой философии.

В интервью порталу GamesRadar+ Стрейли признался, что творение Team ICO произвело на него неизгладимое эмоциональное впечатление, став первой видеоигрой в его жизни, которая довела его до слез.

До этого момента игры были для меня просто играми. Но после прохождения ICO вся моя философия относительно того, какой опыт способен подарить этот медиум, полностью изменилась... Уэда обладает уникальным даром создавать атмосферу и задал планку создания связей между игроком и персонажами, которой мы вдохновляемся до сих пор.

— заявил геймдизайнер.

Влияние японского классика напрямую отразилось на текущей работе Стрейли. В его новом полуоткрытом приключении Coven of the Chicken Foot игрокам предстоит управлять пожилой ведьмой Герти и выстраивать доверительные отношения с загадочным существом-спутником. При создании этой механики авторы опирались на опыт связи Джоэла и Элли, героев «Принцессы Мононоке», но главным референсом осталось взаимодействие рогатого мальчика и Йорды из ICO.

Кроме того, новая игра наследует идеи и другого проекта Уэды — The Last Guardian. Разработчики внедряют технологии, позволяющие существу-компаньону не просто следовать скриптам, а учиться на поведении игрока и проявлять собственный характер, иногда действуя вразрез с желаниями геймера.