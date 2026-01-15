Экс-директор Uncharted назвал Zelda: Wind Waker главным ориентиром для визуального стиля своей новой игры

Брюс Стрейли, один из ключевых авторов Uncharted и The Last of Us, рассказал, что при создании своего нового проекта — инди-приключения Coven of the Chicken Foot — команда сознательно ориентировалась на The Legend of Zelda: The Wind Waker. По словам разработчика, именно этот подход к визуалу стал эталоном «вневременной» графики, к которой он стремится.

Стрейли признаёт иронию ситуации: за годы работы в Naughty Dog он участвовал в создании игр, которые в своё время поражали фотореализмом и техническим уровнем. Однако прогресс индустрии сыграл с такими проектами злую шутку — уже через несколько лет им требовались ремастеры, чтобы выглядеть современно. Именно этого сценария автор хочет избежать в своём новом проекте.

По его словам, у команды было две ключевые задачи. Во-первых, визуальный стиль должен быть удобным для небольшой арт-команды, чтобы создавать разнообразные локации без сложных технических ограничений. Во-вторых, игра должна выглядеть актуально и спустя годы после релиза. В качестве главного примера того, как этого добиться, разработчики чаще всего вспоминали Wind Waker — игру, которая и сегодня смотрится свежо благодаря выразительному художественному стилю.

Стрейли также отметил, что современная AAA-индустрия слишком зациклена на фотореализме, что неизбежно ведёт к бесконечным ремастерам и переизданиям. Он считает, что крупным студиям стоило бы чаще рисковать и искать собственный визуальный язык, а не гнаться исключительно за технологическим совершенством.

Coven of the Chicken Foot — дебютная игра студии Wildflower Interactive. Проект описывается как атмосферное одиночное приключение с упором на исследование и головоломки в полуоткрытом мире. Игроку предстоит взять на себя роль пожилой ведьмы, которая возвращается к древнему ковену и исследует мир, где герои и легенды уже ушли, оставив после себя лишь следы прошлого. Дата выхода пока не объявлена, но игра уже считается одной из заметных новинок 2026 года.