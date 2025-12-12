"Героев здесь больше нет": на TGA 2025 представили Coven of the Chicken Foot - чарующую игру о пожилой ведьме

Церемония The Game Awards 2025 не сбавляет обороты, и в бесконечном потоке экшенов и шутеров иногда появляются проекты, которые цепляют своей душевностью и уникальным стилем. Одной из таких жемчужин вечера стала премьера игры от студии Wildflower Interactive, которая выделяется визуальным рядом, напоминающим полюбившийся многим мультсериал «Хильда».

Проект получил название Coven of the Chicken Foot. Сюжет предлагает нестандартный взгляд на фэнтезийные клише: все подземелья уже разграблены, а монстры убиты так называемыми «героями». Главная героиня, пожилая ведьма Герти, выходит на сцену, когда эпические битвы уже отгремели. Ей предстоит доказать свою ценность ковену, но не с помощью меча и магии разрушения, а благодаря мудрости и заботе.

Герти — не типичный протагонист видеоигры. Она не умеет делать двойные прыжки или лихо расправляться с врагами. Вместо этого геймплей строится на взаимодействии со странным существом-спутником. Разработчики заявляют об использовании инновационных технологий ИИ: существо не просто следует скриптам, а учится, адаптируется и проявляет собственный характер по ходу путешествия.

Игрокам обещают трогательную историю без слов, где сюжет раскрывается через окружение и развитие связи между ведьмой и её питомцем. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.