Брюс Стрэли, бывший геймдиректор Naughty Dog и один из создателей Uncharted и оригинальной The Last of Us, а также основатель компании Wildflower Interactive, выразил свое решительное несогласие с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта в игровой индустрии.

Стрэли охарактеризовал эти технологии как змею, пожирающую свой хвост, отметив, что они не способны самостоятельно мыслить или творить, а лишь потребляют и имитируют то, чем их накормили. Он пояснил, что его команда полагалась на традиционный дизайн для создания интерактивных персонажей в своей новой игре Coven of the Chicken Foot, не используя никаких технологий искусственного интеллекта, что придало им естественное и реалистичное поведение, похожее на обучение детей.

Стрэли добавил, что рост генеративного искусственного интеллекта бросил тень на творцов в игровой индустрии, поскольку стало трудно объяснять человеческие идеи и инновации, не путая их с этой технологией.

Точная дата релиза Coven of the Chicken Foot неизвестна, но игра будет доступна на ПК в Steam.