Coven of the Chicken Foot
Адвенчура, Логические, Инди, Фэнтези, Открытый мир
5.6 5 оценок

Создатель The Last of Us и Coven of the Chicken Foot выступает против использования генеративного ИИ



Брюс Стрэли, бывший геймдиректор Naughty Dog и один из создателей Uncharted и оригинальной The Last of Us, а также основатель компании Wildflower Interactive, выразил свое решительное несогласие с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта в игровой индустрии.

Стрэли охарактеризовал эти технологии как змею, пожирающую свой хвост, отметив, что они не способны самостоятельно мыслить или творить, а лишь потребляют и имитируют то, чем их накормили. Он пояснил, что его команда полагалась на традиционный дизайн для создания интерактивных персонажей в своей новой игре Coven of the Chicken Foot, не используя никаких технологий искусственного интеллекта, что придало им естественное и реалистичное поведение, похожее на обучение детей.

Стрэли добавил, что рост генеративного искусственного интеллекта бросил тень на творцов в игровой индустрии, поскольку стало трудно объяснять человеческие идеи и инновации, не путая их с этой технологией.

Точная дата релиза Coven of the Chicken Foot неизвестна, но игра будет доступна на ПК в Steam.

Комментарии:
Renslayer
бывший
2
Vad Pvn

И? Он от Санней ушёл.... На ТГА его новую игру показали...

Renslayer Vad Pvn

Да мне пофигу. Просто занятно, что все гениальные сливы и крышесносные откровения начинаются со слова 'Бывший". Типа, когда был настоящим, тебя это не волновало, а как отрезали поток денег, сразу обидка. Ну, скучно же и смешно. Как бывшая, которая сливает фотки в надежде на что-то.

Renslayer
а лишь потребляют и имитируют то, чем их накормили

А человек?

Святой Джо

Стрейли охарактеризовал эти технологии как змею, пожирающую свой хвост, отметив, что они не способны самостоятельно мыслить или творить.

Забавно, ведь большинство людей по большей части тоже не умеют самостоятельно мыслить и творить.

Renslayer

твои однотипные коменты прекрасно характеризуют этот факт
эдакий " я вечно против"

Renslayer

Реально, мне бы даже было интересно пообщаться с чатгпт или другим. Спросить, как прошел твой день. Сколько миллионов извращенцев тебе сегодня рассказали свои фантазии.

EvgeniiV
vertehwost

А то че, ии не толерантный ?

SexualHarassmentPanda

Между повесточным мусором про шоу уродов и наркоманским сюжетом от ИИ про захват Марса коровами я выберу второе.