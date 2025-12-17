Создатель The Last of Us и Coven of the Chicken Foot выступает против использования генеративного ИИ

Брюс Стрэли, бывший геймдиректор Naughty Dog и один из создателей Uncharted и оригинальной The Last of Us, а также основатель компании Wildflower Interactive, выразил свое решительное несогласие с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта в игровой индустрии.
Стрэли охарактеризовал эти технологии как змею, пожирающую свой хвост, отметив, что они не способны самостоятельно мыслить или творить, а лишь потребляют и имитируют то, чем их накормили. Он пояснил, что его команда полагалась на традиционный дизайн для создания интерактивных персонажей в своей новой игре Coven of the Chicken Foot, не используя никаких технологий искусственного интеллекта, что придало им естественное и реалистичное поведение, похожее на обучение детей.
Стрэли добавил, что рост генеративного искусственного интеллекта бросил тень на творцов в игровой индустрии, поскольку стало трудно объяснять человеческие идеи и инновации, не путая их с этой технологией.
Точная дата релиза Coven of the Chicken Foot неизвестна, но игра будет доступна на ПК в Steam.
И? Он от Санней ушёл.... На ТГА его новую игру показали...
Да мне пофигу. Просто занятно, что все гениальные сливы и крышесносные откровения начинаются со слова 'Бывший". Типа, когда был настоящим, тебя это не волновало, а как отрезали поток денег, сразу обидка. Ну, скучно же и смешно. Как бывшая, которая сливает фотки в надежде на что-то.
А человек?
Стрейли охарактеризовал эти технологии как змею, пожирающую свой хвост, отметив, что они не способны самостоятельно мыслить или творить.
Забавно, ведь большинство людей по большей части тоже не умеют самостоятельно мыслить и творить.
твои однотипные коменты прекрасно характеризуют этот факт
эдакий " я вечно против"
Реально, мне бы даже было интересно пообщаться с чатгпт или другим. Спросить, как прошел твой день. Сколько миллионов извращенцев тебе сегодня рассказали свои фантазии.
А то че, ии не толерантный ?
Между повесточным мусором про шоу уродов и наркоманским сюжетом от ИИ про захват Марса коровами я выберу второе.