В сервисе Steam анонсирован комедийный beat em up Cow's Heart

В цифровом магазине Steam появилась страница необычного комедийного экшена под названием Cow's Heart, разработкой и изданием которого занимается автор под псевдонимом Chuongcc. Проект выполнен в духе классических гонконгских боевиков о восточных единоборствах, однако ключевой особенностью здешнего мира стали прямоходящие коровы. Завязка сюжета строится вокруг семейной драмы: любящий выпить отец главной героини без лишних раздумий продал собственную дочь опасному Козлу с шипастой булавой. Чтобы вызволить возлюбленную, главному герою предстоит отправиться на заработки в деревню, скопить круглую сумму и с боем пробиться в большой город.

Игровой процесс представляет собой 3D beat em up с упором на динамичный ближний бой. Игрокам придется драться кулаками, наносить удары копытами и уворачиваться от выпадов уличных банд вымогателей, бородатых головорезов и самого Козла, привыкшего действовать нечестно. Обучение боевым искусствам потребует постоянных финансовых вложений. Мудрый старый наставник с длинными рогами готов делиться секретами мастерства исключительно за деньги, заставляя героя методично копить средства, отдавать все сбережения за 1 новый прием и вновь оставаться с пустыми карманами.

Помимо потасовок персонажу придется столкнуться с суровыми сельскими буднями и браться за любую низкооплачиваемую работу. Доступные занятия меняются ежедневно, предлагая рубить дрова, собирать урожай или доставлять грузы, при этом дневной заработок может оказаться как приличным, так и совершенно мизерным. Игроку необходимо следить за показателями голода, выносливости и морального духа. Продукты питания обладают разными эффектами, а поднять настроение помогают пиво и покупка ежедневных лотерейных билетов. Любая внезапная болезнь способна разорить героя, а приобретенный для ускорения работы велосипед гарантированно будет ломаться на регулярной основе.

Разработчик обещает вариативное повествование и несколько вариантов финала, включая секретную концовку для наиболее упорных бойцов, способных одолеть главного антагониста задолго до запланированной развязки. История наполнена черным юмором на тему денег, семейных неурядиц и фатальных исходов, однако кровавого насилия и расчлененки в проекте нет. Все драки оформлены в мультяшном стиле, а встроенная механика стирания защитного слоя на лотерейных билетах с заранее прописанными шансами работает исключительно на виртуальную валюту без привлечения реальных денег.

Отдельное внимание привлекает открытое признание автора в использовании нейросетей при разработке. Как сообщил создатель Cow's Heart, генеративный искусственный интеллект применялся для подготовки части 3D-моделей персонажей и окружения, создания некоторых предзаписанных сюжетных роликов, заглавной музыкальной композиции, рекламных видеоматериалов и перевода. При этом геймдизайн, программный код и боевые анимации были выполнены вручную, а во время самого игрового процесса генерация контента на лету не задействуется.

Технические требования проекта оказались крайне демократичными. Для запуска игры на персональных компьютерах потребуется операционная система Windows 10 разрядностью 64 бита, процессор уровня Intel Core i3 или сопоставимый чип от AMD, 4 ГБ оперативной памяти, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 ГБ видеопамяти, а также 2 ГБ свободного места на накопителе. Автор игры настойчиво советует проходить проект с геймпадом, при этом русскоязычная локализация на странице отсутствует, а список поддерживаемых языков ограничен 5 зарубежными вариантами.