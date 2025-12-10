Очаровательная жизнь торговца: Cozy Caravan выйдет из раннего доступа 8 января 2026 года

Релиз Cozy Caravan в версии 1.0 уже не за горами — игра покидает ранний доступ 8 января 2026 года. Разработчики представили новый трейлер на фестивале Wholesome Snack, показывая уютные городки, которые предстоит исследовать игрокам, а также возвращающихся персонажей для тех, кто уже знаком с игрой.

Cozy Caravan предлагает расслабляющий и неторопливый геймплей. Игрок начинает с создания собственного аватара-животного, причём выбор здесь не ограничивается привычными кошками или собаками — можно стать опоссумом, енотом или даже аксолотлем. Главная задача — путешествовать по миру в уникальном фургоне, который тянет гигантский шмель, и организовывать передвижной рынок. Здесь вы продаёте собственноручно созданные предметы и приготовленные блюда, создавая ощущение настоящей торговой жизни.

В пути игрока сопровождает верный друг Бабба, помогающий обустраивать торговую точку в каждом новом поселении. Кроме торговли, Cozy Caravan предлагает знакомиться с местными жителями и выполнять их просьбы, получая полезные ресурсы. Это сочетание простого геймплея и глубокой социальной составляющей создаёт уникальную живую экосистему в очаровательном мире игры.

С релизом полной версии игроки смогут полностью погрузиться в уютную атмосферу путешествий, торговли и дружбы с местными жителями. Cozy Caravan обещает стать отличным выбором для тех, кто ищет спокойное, но насыщенное приключение в мире, полном милых животных и тёплых историй.