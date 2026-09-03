Симулятор реставрации старых картриджей Cozy Game Restoration набрал 225 000 вишлистов и выходит 24 сентября

Австралийская студия Parasol Corp объявила дату релиза своего симулятора реставрации старых игровых картриджей Cozy Game Restoration — игра выйдет 24 сентября 2026 года на PC в Steam. Анонс состоялся в рамках фестиваля Frosty Games Fest, где также был представлен новый трейлер.

Интерес к проекту оказался огромным: на данный момент Cozy Game Restoration собрала более 225 000 вишлистов в Steam, что ставит её в один ряд с самыми ожидаемыми уютными играми платформы. И это при том, что в проекте нет ни боевой системы, ни рейтингов, ни лутбоксов — только тихое удовольствие от восстановления старых вещей.

Геймплей строится вокруг распаковки посылок с потрёпанными картриджами — покрытыми наклейками, следами маркера, пылью и грязью. Игроку предстоит аккуратно снимать скотч, удалять остатки клея, очищать корпус и этикетку, превращая забытый хлам в коллекционный экспонат. Каждый картридж генерируется процедурно — загрязнения, царапины и повреждения всегда разные, так что два одинаковых на вид экземпляра могут потребовать совершенно разного подхода.

Разработчики описывают процесс как «медленный, тактильный и приносящий удовлетворение» — здесь нет таймеров, нет проигрышных состояний, только спокойная, медитативная работа руками.

В полной версии игры предстоит собрать коллекцию из 108 уникальных картриджей, вдохновлённых играми с 1980-х по начало 2000-х годов. Будут и редкие региональные варианты, уникальные обложки, разные типы корпусов, а также коллекционные квесты и украшения для комнаты игрока. Особый интерес представляет возможность собирать картриджи, вдохновлённые реальными инди-играми из Австралии и Новой Зеландии — например, Abiotic Factor уже получила разрешение на появление в игре.

«Cozy Game Restoration — это письмо любви к играм, с которыми мы выросли, и к моментам, пережитым с друзьями и семьёй», — говорит основатель Parasol Corp Адам Стормхардт.

Игра выйдет на Windows, Linux, Mac и Steam Deck с нативной поддержкой всех платформ. Демоверсия уже доступна в Steam.