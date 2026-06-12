Уютный хит от создателей Cozy Grove выходит за пределы мобильных: Camp Spirit доберётся до консолей и ПК уже в июле

Студия Spry Fox объявила, что Cozy Grove: Camp Spirit выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC уже 15 июля. До этого проект был доступен только на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, где дебютировал летом 2024 года. Кроме того, демоверсия игры уже появилась на Xbox и PC.

Camp Spirit продолжает идеи оригинальной Cozy Grove, но заметно расширяет их. Игрокам вновь предстоит исследовать таинственный остров, населённый дружелюбными призрачными медведями, помогать им разбираться с прошлым и постепенно возвращать миру краски. На этот раз история начинается с автобусной аварии, после которой главный герой оказывается на острове в роли духовного скаута.

Разработчики обещают ещё больше возможностей для создания собственного уютного уголка. Игроки смогут строить и украшать кемпинг, выращивать растения, разводить животных, заниматься рыбалкой, крафтом и приготовлением еды. Среди новых особенностей — животные-компаньоны, которых теперь можно гладить и брать с собой в путешествия.

Одним из главных нововведений станет асинхронный мультиплеер. Пользователи смогут видеть астральные проекции других игроков, обмениваться подарками и взаимодействовать друг с другом без необходимости подключаться к совместной игре в реальном времени.

Как и первая часть, Cozy Grove: Camp Spirit синхронизирована с реальным временем и рассчитана на ежедневные короткие игровые сессии. Такой подход уже помог оригиналу собрать преданную аудиторию поклонников уютных симуляторов жизни. Выход на консолях и PC может значительно расширить её, особенно на фоне продолжающегося роста популярности расслабляющих игр, где главное — не скорость и соревнование, а атмосфера и чувство комфорта.