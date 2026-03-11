Crabmeat вышла в Steam - океан полон гигантских "морских пауков" и смертельных ловушек

В Steam вышла хоррор-игра Crabmeat, в которой игрокам предстоит оказаться на лодке в ледяных водах Антарктики, окружённой роями огромных крабов. Разработчики используют естественную тревожность, которую вызывают эти «морские пауки», создавая короткий, но напряжённый квест в стиле point-and-click.

Вы играете за рабочего исправительной колонии, выполняющего квоты по ловле южных королевских крабов для голодного материка. Если не справитесь, токсичная капсула в шее приведёт к смертельному исходу. Лёд, буря, ловушки для крабов и опасные морские глубины — всё это превращает обычную рыбалку в адреналиновый survival horror.

Crabmeat предлагает нестандартное управление мышью, смешивая классический point-and-click с механиками выживания. Игрокам придётся лавировать между льдинами, вытаскивать сети и избегать нападений морских левиафанов.

Игра уже доступна в Steam с 10% скидкой на стартовый период, а для желающих опробовать новинку предусмотрена демо-версия. Если вы любите короткие, атмосферные хорроры с необычной механикой, Crabmeat обещает острые ощущения и мрачное приключение на холодных просторах океана.