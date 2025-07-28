S.T.A.R.W.I.E.L.D. возвращается в Steam - игра сменила название и стала куда больше и глубже

История вокруг небольшого шуточного экшена S.T.A.R.W.I.E.L.D. от независимого разработчика, которая была удалена по требованию Bethesda, получила неожиданное развитие. Игра не пропала насовсем, как часто бывает с подобными проектами, а вернулась в новом обличии: CRABS MUST DIE!

Сюжет и завязка игры претерпели некоторые изменения. Игроку предстоит выживать на планете среди мутировавших крабов и рейдеров, на которую попал главный герой. Разработчик обещает небольшой открытый мир, наполненный врагами и ироничным юмором, а также удобный байк для передвижения по нему. Ну и крабов.

Для проекта без бюджета в игре вполне приятная графика. Как отмечает сам автор на странице игры:

Игра создана на лучшем игровом движке, известном человечеству — Unreal Engine 5. Lumen, немного чёрной магии — и вот даже я, полный новичок, собрал всё это в игру, которая выглядит неожиданно прилично.

CRABS MUST DIE! не претендует на лавры шедевра или игры феномена, но это проект сделанный с душой. Настоящий инди-геймдев, без прикрытия от крупных издателей и целого штата разработчиков.

У игры появилась страница в Steam, а релиз запланирован на конец 2025 года.