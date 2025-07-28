S.T.A.R.W.I.E.L.D. возвращается в Steam - игра сменила название и стала куда больше и глубже

История вокруг небольшого шуточного экшена S.T.A.R.W.I.E.L.D. от независимого разработчика, которая была удалена по требованию Bethesda, получила неожиданное развитие. Игра не пропала насовсем, как часто бывает с подобными проектами, а вернулась в новом обличии: CRABS MUST DIE!
Сюжет и завязка игры претерпели некоторые изменения. Игроку предстоит выживать на планете среди мутировавших крабов и рейдеров, на которую попал главный герой. Разработчик обещает небольшой открытый мир, наполненный врагами и ироничным юмором, а также удобный байк для передвижения по нему. Ну и крабов.
Для проекта без бюджета в игре вполне приятная графика. Как отмечает сам автор на странице игры:
Игра создана на лучшем игровом движке, известном человечеству — Unreal Engine 5. Lumen, немного чёрной магии — и вот даже я, полный новичок, собрал всё это в игру, которая выглядит неожиданно прилично.
CRABS MUST DIE! не претендует на лавры шедевра или игры феномена, но это проект сделанный с душой. Настоящий инди-геймдев, без прикрытия от крупных издателей и целого штата разработчиков.
У игры появилась страница в Steam, а релиз запланирован на конец 2025 года.
УРА! Я рад за разработчика! Просто красавец! Пожелаю ему успехов и свершений в геймдеве. И крабов побольше!
Главное чтобы за игрой опять не пришли...лобби любителей крабов, например)
Вуп вуп вуп!!
А я буду рад, если за ними опять придут.
Шотганов красивых в игре не хватает конешно но в целом интересно..
Разработчик с юмором ))
отличная игра проверить чьи клешни круче
КрабоМэн, человек-тыква, осьминог, я то думал что такое может Valve стереть, а не Bethesda) Но в этот раз пронесёт, не так ли?:D
вау ну вот это камбэк! после такой истории вернуться с крабами – это прям респект разработчику жду релиза как праздника