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Epic Games подтвердила, что использует ИИ для написания программного кода Unreal Engine
Вышел второй трейлер "Джуманджи: Великий побег" - финальной части трилогии
В игре про Людей Икс от Insomniac Games могут появиться несколько играбельных героев
В Alien: Isolation 2 ксеноморфа можно будет привлечь собственными звуками через микрофон
Wild Blue Skies уже доступна на консолях и PC - Blue Bombers спасают мир в небесах
Аналитик: версия GTA 6 для ПК выйдет всего через 6-7 месяцев
Согласно сообщениям, BioWare просили убрать определённую символику из отменённой игры по вселенной Mass Effect
Основатель Silicon Knights раскритиковал ранний доступ AAA-игр: "Игроки ожидают почти идеальный продукт"
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Phantom Blade Zero получила оценки до 10 из 10 от критиков!
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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