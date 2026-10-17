Оригинальная Crackdown для Xbox 360 получила нативный ПК-порт с поддержкой 4K и управления мышью

Энтузиаст под ником saulob выпустил проект Crackdown Recompiled, представляющий собой нативный порт оригинального экшена Crackdown 2007 года для современных персональных компьютеров. В отличие от запуска через эмуляторы вроде Xenia, проект использует метод статической рекомпиляции исходного исполняемого кода Xbox 360 в нативный машинный код при помощи набора инструментов ReXGlue SDK. Это обеспечивает прямое исполнение инструкций на процессорах архитектуры x86 и графических API без оверхеда традиционной эмуляции.

Проект вышел сразу в версии 0.2.0 и предлагает полноценную нативную сборку для Windows на базе Direct3D 12, а также экспериментальную сборку в формате AppImage на Vulkan для Linux и портативной консоли Steam Deck. Главным нововведением свежего релиза стало добавление полноценного управления клавиатурой и мышью, позаимствованного из наработок разработчика Unowa001. Игроки могут свободно прицеливаться мышью с настройкой чувствительности от 0.25x до 3.00x, перемещаться на привычные клавиши WASD и управлять меню, при этом поддержка стандартных геймпадов Xbox сохранена в полном объеме.

Техническая часть порта включает расширенные графические настройки. Игрокам доступно увеличение разрешения рендеринга до 4x от оригинальных 720p, что дает картинку класса 4K, а также масштабирование внутреннего разрешения для слабых видеокарт. Проект поддерживает любые соотношения сторон, включая сверхширокоформатные мониторы 21:9 и 32:9, классические форматы 4:3 и 5:4, сглаживание FXAA, анизотропную фильтрацию до 16x и переключение между оконным и полноэкранным режимами по нажатию клавиши F11.

Частота кадров в Crackdown Recompiled не привязана к физике игры и предлагает выбор между 30, 60, 90, 120, 144, 165, 240 кадрами в секунду или полностью неограниченным режимом. Разработчик оптимизировал очереди рендеринга и взаимодействие центрального процессора с видеокартой, что устранило проблемы со стабильностью времени вывода кадров. Кроме того, порт оснащен встроенным счетчиком производительности и лаунчером на базе TRG Launcher, позволяющим пропускать вступительные ролики и выбирать один из 10 языков интерфейса.

Для сохранения атмосферы оригинальной консоли порт получил автономную систему достижений, которая открывается клавишей F7 и полностью воспроизводит аутентичные значки и очки Gamerscore без необходимости подключения к сервисам Xbox Live или учетной записи Microsoft. Все данные о разблокировках и прогрессе сохраняются локально на пользовательском компьютере.

В сборке отсутствуют какие-либо защищенные авторским правом файлы. Для запуска требуется оригинальный образ диска или распакованные файлы релизной версии Crackdown для Xbox 360 2007 года с точным совпадением контрольной суммы исполняемого файла Default.xex. Среди известных недочетов автор упоминает лишь редкие спонтанные затухания фоновой музыки во время геймплея при продолжающих работать диалогах и звуковых эффектах.