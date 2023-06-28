Выпущено крупное обновление Seamless World и дорожная карта для милой песочницы Craftopia ©

Великолепные новости для игроков Craftopia: долгожданное обновление Seamless World наконец-то вышло. После двух лет интенсивной разработки игра претерпела полное преображение. Вас ожидает огромный и совершенно новый игровой мир, обновленная боевая система с новыми техниками, переработанные подземелья и удобные автоматизированные сооружения, включая Трубопроводы.

Разработчики обещают еще больше захватывающих обновлений. В июле запланированы новые элементы, которые не попали в обновление Seamless World, такие как Brigandine Valley и новые подземелья. Кроме того, август также принесет крупное обновление контента с множеством долгожданных функций.

Обновление Seamless World является самым крупным до сих пор. Оно вводит огромное количество нового контента и механик, но возможны некоторые ошибки и проблемы с балансом. Некоторые элементы ремесла из предыдущей версии Craftopia могут временно быть недоступны. Однако разработчики обещают исправить эти моменты с помощью регулярных обновлений в июле. Они искренне благодарят игроков за терпение и понимание.

Craftopia - это проект, который постоянно развивается, и разработчики искренне надеются на совместное творчество с игроками. Они призывают делиться отзывами на Discord и других платформах.