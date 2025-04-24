Бывшие разработчики Piranha Bytes показали первые геймплейные кадры Cralon, данжен-кроулер с элементами RPG

Студия Pithead впервые показала свой новый трехмерный данжен-кроулер с элементами RPG, Cralon.

Обратите внимание, что эти кадры сделаны, судя по всему, в очень ранней версии. Насколько можно судить, анимация еще не до конца проработана. Кроме того, вы можете заметить множество визуальных элементов-заглушек (например, взгляните на полоску здоровья врага).

В общем, эти кадры никак не отражают качество конечного продукта. Тем не менее, он даст вам смутное представление о том, что именно хотят создать разработчики.

Cralon предложит огромное подземелье с бесшовными уровнями и разнообразным окружением. В общем, считайте, что это олдскульные игры с подземельями вроде Arx Fatalis. В игре обещает быть глубокий основной сюжет с побочными заданиями и твистами.

Игроки столкнутся с оригинальными и причудливыми существами, которые могут быть как враждебными, так и дружелюбными. В игре также будут полностью озвученные диалоги с различными вариантами выбора.

В Cralon будут представлены боевые системы как ближнего, так и дальнего боя. Игроки смогут осматривать и собирать предметы, а также улучшать и совершенствовать своих персонажей. Кроме того, они смогут находить рецепты и изготавливать предметы. В игре также будет множество скрытых головоломок и ловушек.

Pithead также поделилась некоторыми предварительными требованиями к ПК. Для запуска потребуется Intel Core i9-8950HK с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA Geforce GTX 1080. Рекомендуемые: AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA Geforce RTX 4060 Ti.

На данный момент нет никаких сведений о сроках выхода игры.