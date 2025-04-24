Бывшие разработчики Piranha Bytes показали первые геймплейные кадры Cralon, данжен-кроулер с элементами RPG

Студия Pithead впервые показала свой новый трехмерный данжен-кроулер с элементами RPG, Cralon.
Обратите внимание, что эти кадры сделаны, судя по всему, в очень ранней версии. Насколько можно судить, анимация еще не до конца проработана. Кроме того, вы можете заметить множество визуальных элементов-заглушек (например, взгляните на полоску здоровья врага).
В общем, эти кадры никак не отражают качество конечного продукта. Тем не менее, он даст вам смутное представление о том, что именно хотят создать разработчики.
Cralon предложит огромное подземелье с бесшовными уровнями и разнообразным окружением. В общем, считайте, что это олдскульные игры с подземельями вроде Arx Fatalis. В игре обещает быть глубокий основной сюжет с побочными заданиями и твистами.
Игроки столкнутся с оригинальными и причудливыми существами, которые могут быть как враждебными, так и дружелюбными. В игре также будут полностью озвученные диалоги с различными вариантами выбора.
В Cralon будут представлены боевые системы как ближнего, так и дальнего боя. Игроки смогут осматривать и собирать предметы, а также улучшать и совершенствовать своих персонажей. Кроме того, они смогут находить рецепты и изготавливать предметы. В игре также будет множество скрытых головоломок и ловушек.
Pithead также поделилась некоторыми предварительными требованиями к ПК. Для запуска потребуется Intel Core i9-8950HK с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA Geforce GTX 1080. Рекомендуемые: AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA Geforce RTX 4060 Ti.
На данный момент нет никаких сведений о сроках выхода игры.
Не доверенные до ума анимации - визитка Пираний)
Кто им игру делает? джуны с улицы и месячным опытом в геймдеве? это коридорная игра в маленьких локациях, а лагает будто это какой-то Стар Ситезен с множеством планет и открытым миром.
Не удивлюсь если в этих коридорных локациях каменные стены имеют по несколько миллионов полигонов, скорее всего они взяли текстурку камней с displasment картой, и выкрутили ее на максимум, это самый быстрый способ создания объемных моделей окружения, но и самый неоптимизированный.
Зачем писать "бывшие разрабы PB", а не просто разрабы из студии Pithead?
Почему он одет как проститутка?