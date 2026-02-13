Демоверсия Cralon уже в Steam: исследуйте мрачные подземелья от создателей Gothic

Pithead Studio, основанная бывшими создателями Gothic, выпустила демо-версию долгожданного Cralon на Steam. Игра вдохновлена классикой жанра, включая Ultima Underworld и Arx Fatalis, и обещает поклонникам глубокие исследования и атмосферный сюжет.

Демо-версия длится от 20 до 40 минут и включает обучающий сегмент и небольшой уровень шахты, который можно полностью исследовать. Игроки берут на себя роль смелого Кралона, охотящегося на демона, похищающего жителей деревни. Во время погони герой падает в старую шахту, полную лабиринтов, секретов и скрытой угрозы. Чем глубже вы спускаетесь, тем яснее становится, что в подземелье кроется нечто зловещее.

Демо озвучено на английском языке, но финальная версия получит субтитры и тексты на других языках. Cralon сочетает элементы исследования, повествования и классического дэнжн-краулера. Желающие испытать игру могут скачать демо на Steam уже сегодня и оценить мрачную атмосферу и проработанные подземелья от опытных ветеранов жанра.