Опубликован новый трейлер на движке данжн-кроулера Cralon от бывших разработчиков Piranha Bytes

Pithead Studio выпустила новый трейлер на движке для своего данжн-кроулера Cralon, в котором будут элементы RPG. Этот короткий трейлер демонстрирует некоторые игровые локации. Он также содержит несколько секунд боя.

Cralon предложит огромное подземелье с бесшовными уровнями и разнообразным окружением. Игра обещает глубокую основную историю с побочными квестами и поворотами.

В Cralon игроки встретятся со странными и уникальными существами. Некоторые из них будут дружелюбны, а другие попытаются атаковать. В игре также будет полная озвучка, и вы сможете выбирать, что говорить в разговорах.

В Cralon будут представлены как системы ближнего, так и дальнего боя. Игроки смогут осматривать и собирать предметы. Они также смогут усиливать своих персонажей, улучшая их. Вы сможете находить рецепты и создавать новые предметы. Кроме того, будут скрытые головоломки и хитрые ловушки, которые нужно будет решать или избегать.

Студия Pithead состоит из бывших разработчиков Piranha Bytes. Эти разработчики отвечали за такие игры, как Gothic, Risen и Elex.

В настоящее время неизвестно, когда выйдет Cralon.