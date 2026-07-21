Разработчики ролевой игры Cralon нашли издателя и полностью переработали интерфейс в патче 4.0

Студия Pithead, основанная бывшим руководителем Piranha Bytes Бьёрном Панкратцем и его супругой Дженни Панкратц, объявила о начале сотрудничества с немецким издательством Assemble Entertainment. Совместно с этим анонсом разработчики выпустили крупное обновление под номером 4.0 для своей дебютной ролевой игры Cralon, которое полностью перерабатывает пользовательский интерфейс.

Подписание контракта с издателем позволит небольшой команде сфокусироваться исключительно на технической поддержке и создании нового контента для своего проекта. Компания Assemble Entertainment возьмет на себя задачи по маркетингу, дистрибуции в цифровых магазинах, связям с общественностью и продвижению игры на новых рынках. Руководитель издательства Стефан Марчинек отметил, что его компания видит в Cralon проект с уникальным характером и преданной аудиторией, поэтому приложит все усилия для поиска новых игроков.

Релиз ролевого экшена от первого лица Cralon состоялся 17 апреля 2026 года на персональных компьютерах, а также консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5. Проект, рассказывающий об исследовании опасной многоуровневой шахты, получил смешанные отзывы от критиков и игроков, однако сумел собрать вокруг себя небольшое сообщество любителей классических ролевых игр старой школы. С момента релиза авторы продолжают регулярно выпускать исправления и улучшения, опираясь на отзывы пользователей.

Главной особенностью свежего обновления 4.0 стала полная переработка графического интерфейса во всех аспектах игры. Изменения затронули главное меню, экраны торговли и создания предметов, меню настроек, интерфейс сохранения и загрузки, инвентарь персонажа, диалоговые окна и журнал заданий. Кроме того, разработчики перевели отображение уровней сложности в текстовый формат, исправили редкие проблемы с исчезновением фоновой музыки, устранили ошибки в шрифтах и опечатки в локализации, а также внесли несколько других мелких исправлений в игровой процесс.

В честь заключения партнерства издательство Assemble Entertainment представило новый геймплейный трейлер игры. В ролике демонстрируются ключевые особенности игрового процесса, боевая система с использованием арбалета и магии, а также обновленный внешний вид подземелий с учетом всех вышедших за последние месяцы исправлений.