Состоялся релиз ролевой игры Cralon от бывших разработчиков Gothic

Студия Pithead Studio, основанная Бьорном и Дженни Панкрац, бывшими авторами серий Gothic, Risen и ELEX, выпустила новую игру. Проект под названием Cralon стал доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 17 апреля 2026 года. Новинка представляет собой ролевой экшен с элементами исследования подземелий в формате 3D, созданный на базе движка Unreal Engine 5.

Сюжет вращается вокруг охотника на демонов, который во время преследования монстра падает в заброшенную шахту. Игрокам предстоит искать выход на поверхность, исследуя запутанные лабиринты и раскрывая тайны подземелья. В процессе прохождения главный герой столкнется как с враждебными, так и с дружелюбными существами. Игровой процесс включает ближний и дальний бой, создание предметов, решение головоломок и развитие персонажа. Разработчики сделали акцент на атмосферности и детальном изучении окружения.

Проект предлагает огромный подземный мир с бесшовными переходами между локациями. В игре реализована полная озвучка диалогов на 2 языках, а текстовый перевод доступен на 10 языках, включая русский. Для тех, кто хочет ознакомиться с проектом перед покупкой, на платформе Steam доступна бесплатная демонстрационная версия. Стоимость стандартного издания составляет 710 рублей.