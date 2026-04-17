ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cralon 17.04.2026
Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Подземелья
5.3 22 оценки

Состоялся релиз ролевой игры Cralon от бывших разработчиков Gothic

Студия Pithead Studio, основанная Бьорном и Дженни Панкрац, бывшими авторами серий Gothic, Risen и ELEX, выпустила новую игру. Проект под названием Cralon стал доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 17 апреля 2026 года. Новинка представляет собой ролевой экшен с элементами исследования подземелий в формате 3D, созданный на базе движка Unreal Engine 5.

Сюжет вращается вокруг охотника на демонов, который во время преследования монстра падает в заброшенную шахту. Игрокам предстоит искать выход на поверхность, исследуя запутанные лабиринты и раскрывая тайны подземелья. В процессе прохождения главный герой столкнется как с враждебными, так и с дружелюбными существами. Игровой процесс включает ближний и дальний бой, создание предметов, решение головоломок и развитие персонажа. Разработчики сделали акцент на атмосферности и детальном изучении окружения.

Проект предлагает огромный подземный мир с бесшовными переходами между локациями. В игре реализована полная озвучка диалогов на 2 языках, а текстовый перевод доступен на 10 языках, включая русский. Для тех, кто хочет ознакомиться с проектом перед покупкой, на платформе Steam доступна бесплатная демонстрационная версия. Стоимость стандартного издания составляет 710 рублей.

Релизы
9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Amethistys

Сралон

3
Jezyk

Выглядит как лютая индюшатина. Надо глянуть демку)

1
era aoi

Звучит интересно и ценник демократичный

PanKotovsky

Мда.

В принципе, первый же отзыв в Стиме довольно точно описал игру, видимо:

Плохая производительность, баги, невероятная неуклюжесть и тормоза, ужасный интерфейс, скучный геймплей, откровенная реклама, линейная, отвратительная боевая система и враги, работающие со скоростью 30 кадров в секунду. По-настоящему ужасная игра, созданная из скопированных ресурсов.
Ничего не изменилось. Катастрофа.