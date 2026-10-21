Crash Bandicoot 4 запустили через AnyPS5 с полноценным геймплеем при 60 FPS на Radeon 780M

Участник проекта AnyPS5 под псевдонимом authurtabo-byte сообщил об успешном запуске PS5-версии Crash Bandicoot 4: It's About Time на ПК с Windows 11. По его данным, игра проходит вступительные ролики и доходит до полноценного трёхмерного геймплея на уровне N. Sanity Beach. На системе с Ryzen 7 8845HS и встроенной Radeon 780M автор получил стабильные 60 FPS во время игры при времени кадра около 16,6 мс, тогда как кат-сцены работают при 30 FPS.

На Radeon 780M корректно отображаются ландшафт, Крэш, Аку-Аку, растительность, освещение, каскадные тени, вода и экранные отражения. Звук также работает непрерывно. При тестировании на ноутбучной GeForce RTX 3050 6 ГБ результат оказался значительно хуже: производительность снизилась примерно до 8,7 FPS, а большая часть непрозрачной трёхмерной геометрии на открытых участках отображалась в виде чёрных силуэтов. Разработчик связывает это с особенностями работы 32-поточных подгрупп на NVIDIA и высокими задержками при обращении к памяти через PCIe в Windows.

При этом объявлять Crash Bandicoot 4 полностью совместимой с AnyPS5 пока рано. Тест проводился на актуальной версии проекта с несколькими локальными изменениями библиотек, внесёнными самим автором для исправления звука, видеодекодирования и других проблем. В обсуждении на GitHub на момент публикации также нет независимых подтверждений результатов. Сам автор отдельно указал, что тестирование, анализ журналов и подготовка отчёта выполнялись с помощью ИИ, однако показатели FPS, изображение, звук и управление он проверял самостоятельно.