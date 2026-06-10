Инсайдер: руководство Xbox дало зелёный свет на разработку новой части Crash Bandicoot

Инсайдер, который до мероприятия Xbox Game Showcase раскрыл информацию о новой игре про дракона Спайро, теперь сообщил, что руководство Xbox дало зелёный свет на разработку новой части франшизы Crash Bandicoot.

По его данным, проект уже официально утверждён. Последней игрой в серии был платформер Crash Bandicoot 4: It's About Time. Эту игру разрабатывала студия Toys for Bob, которая в настоящее время занята созданием недавно анонсированного проекта Spyro: A Realm Beyond.

Официальных подтверждений от Xbox или студии-разработчика пока не поступало.