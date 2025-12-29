Отец пообещал сыну GTA 6 и PS5 за 106-процентное прохождение Crash Bandicoot 4

Пользователь Twitter под ником HarrisonTheHutt предложил своему сыну жестокий, но щедрый вызов на Рождество: получить все достижения в невероятно сложной игре Crash Bandicoot 4: It’s About Time в обмен на PlayStation 5 и Grand Theft Auto 6 в будущем году.

Известно, что полное завершение Crash Bandicoot 4 - одна из самых сложных задач в современном гейминге. Игра требует не просто пройти уровни, а собрать все коллекционные предметы, получить платиновые реликвии (за рекордное время), пройти каждую локацию без смертей, а затем еще раз в зеркальном режиме N.Verted. Этот процесс часто называют "106-процентным прохождением", и даже опытные игроки тратят на него сотни часов.

Я купил сыну Crash Bandicoot 4 в Steam на Рождество. Сказал, что если он получит все достижения, я куплю ему PS5 и GTA 6 на день рождения в следующем году. Он уже мучается. Удачи, малыш!

Позже автор добавил, что его сын уже получил 11 из 50 достижений, и пошутил: "Кажется, я потеряю £700 из-за этого твита".

Ранее известный YouTube-обзорщик Caddicarus, фанат серии Crash, выпустил видео, в котором подробно описал, насколько блестящей - и одновременно адски трудной - является эта игра для тех, кто стремится к полному завершению.