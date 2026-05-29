Activision зарегистрировала новую торговую марку Crash Bandicoot - франшизу могут экранизировать

Activision подала новую заявку на торговую марку Crash Bandicoot, и она намекает на возможное расширение серии за пределы видеоигр.

В документах упоминаются «полнометражные фильмы» и «телевизионные сериалы», что может свидетельствовать о планах компании заняться экранизацией франшизы или выпуском анимационного проекта.

Новая торговая марка охватывает широкий спектр развлекательного контента и будет действовать до 2035 года. Хотя регистрация подобных прав ещё не подтверждает активную разработку конкретного проекта, подобные шаги часто указывают на долгосрочные планы издателя.

Интересно, что слухи о возможной адаптации Crash Bandicoot появляются уже не впервые. В конце прошлого года сообщалось, что для Netflix якобы готовится анимационный сериал по франшизе, а производством могла заниматься студия WildBrain — авторы Sonic Prime.

После первых слухов информация о проекте практически исчезла, однако новая торговая марка снова подогрела обсуждения среди фанатов.

Пока Activision официально не анонсировала ни фильм, ни сериал по Crash Bandicoot, однако теперь очевидно, что компания рассматривает франшизу не только как игровую серию.