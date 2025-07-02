Crash Bandicoot мог ворваться на большие экраны в 90-х, но студии просто не были заинтересованы

В эпоху, когда каждая игровая компания стремилась обзавестись своим харизматичным маскотом, Crash Bandicoot был на вершине популярности. Он стал настоящим символом PlayStation в 1990-х, и, казалось бы, идеально подходил для большого экрана. Однако, как ни странно, киноадаптации культовой игры так и не случилось. И не потому, что никто не пытался.

В недавнем интервью The Game Business ветеран игровой индустрии Сюдзи Уцуми признался, что еще в 90-х пытался продвинуть фильм по мотивам Crash Bandicoot в Голливуде. Увы, студии восприняли это с недоверием и пренебрежением.

«Я показывал Crash Bandicoot киностудиям и спрашивал, не хотят ли они сделать фильм. А в ответ слышал: "Это же просто игрушки", — вспоминает Уцуми. — Они не воспринимали игры всерьез».

Ирония судьбы в том, что сегодня игровые экранизации переживают настоящий ренессанс. Сам Уцуми, теперь уже президент Sega, наблюдает, как студия собирает кассу с успешной франшизы Sonic the Hedgehog. Вышел уже третий фильм, и вместе они принесли миллиардные прибыли. Голливуд наконец-то осознал: видеоигры — это серьезный бизнес, а не просто "развлечение для детей".

Но представьте, каким мог бы быть фильм о Крэше в 90-х? Учитывая уровень технологий того времени и опыт с другими игровыми фильмами, результат, скорее всего, оказался бы… сомнительным. Вспомните провальную экранизацию Mario Bros., культовую лишь из-за своей нелепости. Или Street Fighter, который запомнился в основном благодаря пародийной подаче. Даже относительно успешный Mortal Kombat был скорее исключением.

Скорее всего, фильм про Крэша превратился бы в нечто несуразное, особенно если бы попытались изобразить персонажа в 3D-анимации тех лет. Он вышел бы на фоне оригинальной трилогии для PlayStation, но вряд ли стал бы хитом. Возможно, даже погубил бы репутацию франшизы на годы вперед.

Теперь, когда Crash принадлежит Xbox, будущее франшизы зависит от Microsoft. Ходят слухи о возможном возвращении серии, но с 2020 года новых игр не было. О киноадаптации тоже пока ничего не слышно. И всё же — мир, в котором Крэш появится на экране, пусть и спустя десятилетия, может оказаться не таким уж фантастическим. Главное, чтобы не вышло хуже, чем в 90-х.