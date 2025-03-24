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Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 30.06.2017
Адвенчура, Аркада, Платформер, Юмор
8.7 286 оценок

Крэша Бандикута переделали для рекламных роликов в Японии - его оригинальный дизайн посчитали "страшным"

butcher69 butcher69

Бывший глава Sony Сюхэй Ёсида рассказал, что для рекламы на японском рынке Crash Bandicoot пришлось изменить — персонаж выглядел слишком пугающим.

В интервью Кайлу Босману (GamesRadar) Ёсида вспомнил маркетинговую кампанию игры в Японии. По его словам, у Крэша были густые брови и зеленые глаза, что пугало японскую аудиторию. Поэтому разработчиков попросили укоротить брови и сделать глаза карими.

Кроме того, тело Крэша выглядело слишком волосатым, что тоже не понравилось маркетологам. Они попросили Naughty Dog создать гладкую пластиковую кожу для японской версии персонажа.

Японская реклама игры включала 15-секундный ролик с танцем Крэша, который позже вдохновил Naughty Dog — так появился танец в Crash Bandicoot 3.

-15
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Keltas_Mizri

Нормально всё с ним, вы чё там упоролись??!?!??!

11
JohnTornton

японцы вообще видели своих созданных персонажей в аниме и тп? там такие уроды, что тока под наркотиками такое придумать можно было

зато этот у них видите ли страшный

6
это никогда не шрекончитс

нормально с ним всё! Я как ценитель первых частей искренне хочу наорать на этих умников кто посчитал его страшным

2
Sloor
0
kolinmah

Мне тоже никогда не нравился ентот бандикуп.

0
Олег Дудин

Да, помню эти различия в дизайне. Странно, что японцы так напряглись из-за него.

0