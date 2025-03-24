Крэша Бандикута переделали для рекламных роликов в Японии - его оригинальный дизайн посчитали "страшным"

Бывший глава Sony Сюхэй Ёсида рассказал, что для рекламы на японском рынке Crash Bandicoot пришлось изменить — персонаж выглядел слишком пугающим.

В интервью Кайлу Босману (GamesRadar) Ёсида вспомнил маркетинговую кампанию игры в Японии. По его словам, у Крэша были густые брови и зеленые глаза, что пугало японскую аудиторию. Поэтому разработчиков попросили укоротить брови и сделать глаза карими.

Кроме того, тело Крэша выглядело слишком волосатым, что тоже не понравилось маркетологам. Они попросили Naughty Dog создать гладкую пластиковую кожу для японской версии персонажа.

Японская реклама игры включала 15-секундный ролик с танцем Крэша, который позже вдохновил Naughty Dog — так появился танец в Crash Bandicoot 3.