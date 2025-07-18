Один из основателей Naughty Dog раскритиковал механику прыжков в ремейке N. Sane Trilogy

Один из основателей студии Naughty Dog Эндрю Гэвин заявил, что оригинальные части Crash Bandicoot лучше ремейков из N. Sane Trilogy, несмотря на всю их визуальную красоту. Причина — в ключевой особенности управления, которая, по его мнению, была грубо нарушена.

В своём посте на LinkedIn Гэвин пояснил, что в оригинальных играх на PlayStation прыжки Краша были основаны на том, как долго игрок удерживает кнопку. Чем дольше нажатие — тем выше прыжок. Это позволяло точно рассчитывать движения и тонко управлять героем. В ремейке от Vicarious Visions, выпущенном в 2017 году, эта система была упразднена: все прыжки теперь выполняются на максимальную высоту, вне зависимости от нажатия.

«Разработчики либо не заметили эту механику, либо решили, что она не имеет значения», — пишет Гэвин. Он утверждает, что из-за этой упрощённой системы ремейк лишился точности и ритма, которые были ключевыми элементами геймплея в оригинале.

Хотя сам Гэвин хвалит визуальный стиль N. Sane Trilogy, называя его «фантастически точным» и «верным духу оригинала», он уверен: базовая механика прыжков сделана хуже, чем в игре 1996 года, несмотря на технический прогресс.

Такой взгляд на ремейк от одного из создателей Crash Bandicoot наглядно показывает: визуальная верность — это ещё не всё. Иногда именно мелочи, вроде 30 миллисекунд нажатия, решают, насколько хороша игра.