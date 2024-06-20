Продажи Crash Bandicoot N. Sane Trilogy перешагнули отметку в 20 миллионов копий

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, сборник обновленных версий первых трех игр культовой серии, был продан тиражом более 20 миллионов копий по всему миру. Это огромное достижение показывает, что ностальгическое путешествие в эпоху оригинальной PlayStation по-прежнему очень популярно.
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy вышла в июне 2017 года и быстро стала хитом среди геймеров на различных платформах, включая PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Ремастер, созданный Vicarious Visions, получил похвалы как критиков, так и фанатов за то, что сохранил дух оригинальных игр, но при этом представил современную графику и улучшенную механику.
Серия Crash Bandicoot, выпущенная в 1996 году компанией Naughty Dog, приобрела огромную популярность и стала одной из самых узнаваемых в истории видеоигр. N. Sane Trilogy, благодаря добросовестной адаптации и высокому качеству исполнения, сумела привлечь как старых фанатов, так и новое поколение игроков.
Пожалуй один из лучших переизданий, ед то что игра стала сложнее из за модельки персонажа, тупо может соскользнуть при прыжках.