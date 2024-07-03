Согласно инайсдеру Crash Bandicoot N. Sane Trilogy появится в Xbox Game Pass

Сборник ремастеров первых трёх игр из серии Crash Bandicoot. В этом сборнике вы можете пережить приключения Крэша Бандикута, который должен остановить злого Доктора Нео Кортекса и его планы по захвату мира.

В Crash Bandicoot N. Sane Trilogy вы найдёте три игры: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back и Crash Bandicoot 3: Warped. В каждой из них вам предстоит преодолевать разнообразные уровни, собирать предметы, бороться с боссами и открывать новые способности. Все три игры были полностью переработаны и получили улучшенную графику, звук и управление.

В сборник также входят два новых уровня: Stormy Ascent и Future Tense.