Согласно инайсдеру Crash Bandicoot N. Sane Trilogy появится в Xbox Game Pass

Первые игры Activision появятся в Game Pass в августе. Помимо Diablo IV в Game Pass появится Black Ops 6 в первый день Game Pass в октябре 2024 года. Согласно источникам инсайдера , ему удалось узнать, когда в Game Pass появятся первые (или одни из первых) игры Activision, поступающие в Game Pass.
Первая - Crash N’Sane Trilogy, и она появится в Game Pass где-то в августе, но инсайдер не знает, можно ли будет играть в неё через xCloud.
Также инсайдер сообщил о возможном появлении Tony Hawk 1+2 и Spyro Reignited Trilogy, которые, как он знает, появятся очень скоро, но не может гарантировать их появление в том же месяце. Что касается выхода некоторых игр Call Of Duty, то на данный момент у него нет информации о том, выйдут ли они в августе или придется ждать еще дольше.