Crash of the Titans с Xbox 360 получила нативную версию для Windows без эмулятора

Энтузиаст под ником OAleex выпустил MojoRecomp — проект нативной рекомпиляции Xbox 360-версии Crash of the Titans для Windows. Это не обычный эмулятор: код игры переводится для запуска непосредственно на ПК, а отдельный runtime отвечает за графику, звук, управление, сохранения и воспроизведение роликов. Текущая версия Crash of the Titans 0.1.0-alpha уже имеет статус Playable.

По данным разработчика, игра уже запускается, сохраняется и поддерживает оригинальные звук и видеоролики. Геймплей пока работает с исходным ограничением 30 FPS, но доступны Vulkan-рендерер, управление с геймпада и клавиатуры, масштабирование внутреннего разрешения вплоть до 3x — около 4K, а также форматы экрана от 4:3 до 32:9.

Проект пока остаётся альфа-версией и продолжает тестироваться на разном оборудовании и региональных версиях игры. Для запуска требуется 64-битная Windows 10 или 11, видеокарта с поддержкой Vulkan 1.3 и совместимые игровые данные Xbox 360-версии Crash of the Titans. В том же проекте уже заявлена поддержка Crash: Mind over Mutant, но её играбельная версия пока не готова.