Crash Team Racing Nitro-Fueled добавят в Xbox Game Pass 4 декабря

Если вы любите аркадные гонки, вам стоит отметить 4 декабря в своем календаре. Компания Microsoft объявила, что в этот день гоночная игра на картингах Crash Team Racing Nitro-Fueled будет добавлена ​​в Xbox Game Pass.

Игра является ремейком оригинала 1999 года и дарит ностальгию по классическим гонкам Crash Team с современной графикой и дополнительным контентом. В дополнение к оригинальным трассам вас ждут новые испытания, дополнительные транспортные средства и многочисленные возможности кастомизации, такие как скины и краски для автомобиля.

Играйте в одиночку, на локальном разделенном экране или в многопользовательском режиме онлайн — игра предлагает вам массу развлечений и настоящий аркадный опыт. Благодаря таким культовым персонажам, как Крэш, Коко и доктор Нео Кортекс, вы сможете продемонстрировать свои навыки вождения и бросить вызов друзьям.