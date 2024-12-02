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Crash Team Racing Nitro-Fueled 21.06.2019
Аркада, Мультиплеер, Гонки
7.7 76 оценок

Crash Team Racing Nitro-Fueled добавят в Xbox Game Pass 4 декабря

monk70
Новости

Если вы любите аркадные гонки, вам стоит отметить 4 декабря в своем календаре. Компания Microsoft объявила, что в этот день гоночная игра на картингах Crash Team Racing Nitro-Fueled будет добавлена ​​в Xbox Game Pass.

Игра является ремейком оригинала 1999 года и дарит ностальгию по классическим гонкам Crash Team с современной графикой и дополнительным контентом. В дополнение к оригинальным трассам вас ждут новые испытания, дополнительные транспортные средства и многочисленные возможности кастомизации, такие как скины и краски для автомобиля.

Играйте в одиночку, на локальном разделенном экране или в многопользовательском режиме онлайн — игра предлагает вам массу развлечений и настоящий аркадный опыт. Благодаря таким культовым персонажам, как Крэш, Коко и доктор Нео Кортекс, вы сможете продемонстрировать свои навыки вождения и бросить вызов друзьям.

13
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
spaMER_ID

А 60 кадров там когда появятся?)

4
kotasha

Скорей всего никогда, разве что игру на пк выпустят, ну это мало вероятно прошло почти 4 года и тихо.

1
spaMER_ID kotasha

То был риторический вопрос, я до сих пор понять не могу, почему активижн банально патчи не выпустили на всех Крэшей и Спайро.

0
sergeu78

но эмуляторе оригинал отлично смотрится

2
BillyVan

на эмуляторе свича можно в ремейк играть

2
Piccolo Daimao Jr

Лучше бы на пк выпустили.

1
Wolfenstein

атоакцион щедрости очередной от фильки спенсера ! обещал триллион хитов а сам кал трешни раздает

-1
Юрий Пенкин

тридцатка вонючая, даже под некст ген не улучшена

-1