Crash Team Racing Nitro-Fueled добавят в Xbox Game Pass 4 декабря

Если вы любите аркадные гонки, вам стоит отметить 4 декабря в своем календаре. Компания Microsoft объявила, что в этот день гоночная игра на картингах Crash Team Racing Nitro-Fueled будет добавлена в Xbox Game Pass.
Игра является ремейком оригинала 1999 года и дарит ностальгию по классическим гонкам Crash Team с современной графикой и дополнительным контентом. В дополнение к оригинальным трассам вас ждут новые испытания, дополнительные транспортные средства и многочисленные возможности кастомизации, такие как скины и краски для автомобиля.
Играйте в одиночку, на локальном разделенном экране или в многопользовательском режиме онлайн — игра предлагает вам массу развлечений и настоящий аркадный опыт. Благодаря таким культовым персонажам, как Крэш, Коко и доктор Нео Кортекс, вы сможете продемонстрировать свои навыки вождения и бросить вызов друзьям.
А 60 кадров там когда появятся?)
Скорей всего никогда, разве что игру на пк выпустят, ну это мало вероятно прошло почти 4 года и тихо.
То был риторический вопрос, я до сих пор понять не могу, почему активижн банально патчи не выпустили на всех Крэшей и Спайро.
но эмуляторе оригинал отлично смотрится
на эмуляторе свича можно в ремейк играть
Лучше бы на пк выпустили.
атоакцион щедрости очередной от фильки спенсера ! обещал триллион хитов а сам кал трешни раздает
тридцатка вонючая, даже под некст ген не улучшена